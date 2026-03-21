Oujda se dote d’une bibliothèque régionale de 4.900 m²

La capitale de l’Oriental vient de franchir un cap important dans son développement culturel. Le 18 mars 2026, Oujda a inauguré sa bibliothèque régionale, un équipement moderne et inclusif de 4.900 m², conçu pour desservir l’ensemble de la région et répondre aux besoins de toutes les catégories de la population.

Réalisée pour un investissement global de 20,5 millions de dirhams (MDH), cette infrastructure a été inaugurée à l’occasion du 23ème anniversaire de l’Initiative royale pour le développement de l’Oriental.

Ce projet est le fruit d’un partenariat réunissant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’Agence de développement de l’Oriental (ADO), la Wilaya de l’Oriental et la Commune d’Oujda.

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Construite sur une superficie de 4.900 m², la bibliothèque est dotée d’un amphithéâtre pour les présentations culturelles, artistiques et cinématographiques, d’une capacité d’accueil de 500 places, d’une salle d’exposition, d’accueil et d’orientation, ainsi que d’un espace multimédia disposant de 32 ordinateurs.

L’établissement propose également trois salles d’ateliers, une salle de lecture pour adultes, une salle de lecture pour enfants, une salle de lecture pour non-voyants, une buvette, une salle de réunion et des bureaux administratifs.

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L’inauguration de cette bibliothèque s’inscrit dans une dynamique plus large de développement culturel et éducatif de la région de l’Oriental. Elle vient renforcer une offre culturelle locale qui, jusqu’ici, peinait à répondre à la demande croissante des étudiants, chercheurs et habitants de la métropole.

Avec ses espaces diversifiés -lecture, création, numérique, culture et événementiel -la bibliothèque régionale d’Oujda ambitionne de devenir un véritable hub intellectuel et culturel pour toute la région, au service des générations présentes et futures.