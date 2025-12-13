Tétouan: le ministère de la Culture dément toute «évacuation» des ouvrages de la bibliothèque publique

Le siège du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à Rabat.

Le ministère de la Culture a démenti les informations faisant état d’un supposé «déplacement» des livres et documents précieux de la bibliothèque et des archives de Tétouan.

Dans une mise au point, une source autorisée au ministère de la Culture a assuré que les opérations en cours s’inscrivaient dans le cadre d’un plan global de préservation du patrimoine documentaire de la bibliothèque. Il ne s’agit nullement d’un transfert définitif des collections, mais d’un déplacement temporaire et limité à certains contenus secondaires.

Selon la même source, ces documents ont été provisoirement transférés vers un autre établissement sécurisé relevant du même département, afin de les protéger durant les travaux de maintenance et de restauration actuellement menés dans les locaux de la bibliothèque.

Camion mobilisé pour le transfert de livres de la bibliothèque publique de Tétouan, dans le cadre des travaux de restauration et de préservation du patrimoine documentaire.

L’objectif de cette opération est double: éviter toute détérioration des documents pendant les travaux et permettre à l’entreprise chargée de la réhabilitation d’intervenir dans des conditions optimales. La direction régionale du secteur de la culture à Tanger avait d’ailleurs lancé, depuis plusieurs semaines, les travaux de rénovation de la bibliothèque située sur l’avenue Mohammed V à Tétouan.

Le ministère précise enfin que le transfert des documents a été effectué dans le strict respect des normes de conservation. Les ouvrages et archives concernés ont été minutieusement traités, inventoriés et conditionnés dans des cartons renforcés, sous la supervision directe des cadres de la bibliothèque et en coordination avec l’administration de tutelle.