Obsèques de l’artiste peintre Mohamed Hamidi, ses proches lui rendent un ultime hommage

L’artiste peintre Mohamed Hamidi a été inhumé ce mardi après la prière d’Al Asr au cimetière Errahma de Casablanca. (A.Et-Tahiry/Le360)

L’artiste peintre Mohamed Hamidi, l’une des personnalités marquantes de l’art contemporain marocain, a été inhumé ce mardi après la prière d’Al Asr au cimetière Errahma de Casablanca. Il s’est éteint à l’aube du lundi 6 octobre dans une clinique privée de Casablanca. Famille, proches et artistes sont venus lui dire adieu dans une atmosphère digne et émue.

Son frère, Abdellah Hamidi, très touché, a confié: «C’était quelqu’un de bien, toujours présent. Nous étions très proches, inséparables. On parlait de tout et de rien.»

Son fils Karim, venu des États-Unis, a parlé d’un père attentif et chaleureux: «Il aimait voir les gens sourire, il avait beaucoup d’humour. Il observait les choses avec finesse. Il avait une vraie présence, beaucoup d’amour. Je suis encore sous le choc. Il a beaucoup fait pour le Maroc. J’espère que les jeunes suivront son exemple.»

Parmi les artistes présents, Abdellah Hariri a rappelé son rôle dans l’École de Casablanca: «Il faisait partie des pionniers avec Chabâa, Melehi, Belkahia. Je le connais depuis les années 60. Que Dieu l’accueille en son vaste paradis.»

L’artiste plasticien Mohammed Laâraj a souligné ses liens forts avec les artistes de sa génération: «Malgré son caractère affirmé, il avait de bonnes relations avec certains artistes. Il était très proche de Farid Belkahia, ils ont beaucoup travaillé ensemble.»

Youssef Douieb, artiste et galeriste, a salué son esprit d’ouverture: «Il partageait beaucoup, surtout avec les jeunes artistes. Je l’ai rencontré à la Galerie 38 durant l’expo rétrospective qui lui était consacrée. Son travail des années 70 m’a marqué par sa modernité. Il osait là où peu osaient.»

Mohamed Hamidi laisse derrière lui une œuvre riche et une forte présence. Son départ attriste le monde de l’art, mais son souvenir continuera toujours de vibrer dans les esprits.