Culture

Obsèques de l’artiste peintre Mohamed Hamidi, ses proches lui rendent un ultime hommage

L’artiste peintre Mohamed Hamidi a été inhumé ce mardi après la prière d’Al Asr au cimetière Errahma de Casablanca. (A.Et-Tahiry/Le360)

Par Qods Chabâa et Abderrahim Et-Tahiry
Le 07/10/2025 à 19h29

VidéoMohamed Hamidi, figure incontournable de l’art contemporain marocain, s’est éteint à l’aube du lundi 6 octobre dans une clinique privée de Casablanca. Lors de ses obsèques ce mardi 7 octobre, après la prière d’Al Asr au cimetière Errahma, proches, amis et artistes lui ont rendu un dernier hommage. Entre émotion et souvenirs, chacun a salué l’homme, le mentor et le créateur.

L’artiste peintre Mohamed Hamidi, l’une des personnalités marquantes de l’art contemporain marocain, a été inhumé ce mardi après la prière d’Al Asr au cimetière Errahma de Casablanca. Il s’est éteint à l’aube du lundi 6 octobre dans une clinique privée de Casablanca. Famille, proches et artistes sont venus lui dire adieu dans une atmosphère digne et émue.

Son frère, Abdellah Hamidi, très touché, a confié: «C’était quelqu’un de bien, toujours présent. Nous étions très proches, inséparables. On parlait de tout et de rien.»

Son fils Karim, venu des États-Unis, a parlé d’un père attentif et chaleureux: «Il aimait voir les gens sourire, il avait beaucoup d’humour. Il observait les choses avec finesse. Il avait une vraie présence, beaucoup d’amour. Je suis encore sous le choc. Il a beaucoup fait pour le Maroc. J’espère que les jeunes suivront son exemple.»

Parmi les artistes présents, Abdellah Hariri a rappelé son rôle dans l’École de Casablanca: «Il faisait partie des pionniers avec Chabâa, Melehi, Belkahia. Je le connais depuis les années 60. Que Dieu l’accueille en son vaste paradis.»

Lire aussi : L’artiste plasticien Mohamed Hamidi est décédé

L’artiste plasticien Mohammed Laâraj a souligné ses liens forts avec les artistes de sa génération: «Malgré son caractère affirmé, il avait de bonnes relations avec certains artistes. Il était très proche de Farid Belkahia, ils ont beaucoup travaillé ensemble.»

Youssef Douieb, artiste et galeriste, a salué son esprit d’ouverture: «Il partageait beaucoup, surtout avec les jeunes artistes. Je l’ai rencontré à la Galerie 38 durant l’expo rétrospective qui lui était consacrée. Son travail des années 70 m’a marqué par sa modernité. Il osait là où peu osaient.»

Mohamed Hamidi laisse derrière lui une œuvre riche et une forte présence. Son départ attriste le monde de l’art, mais son souvenir continuera toujours de vibrer dans les esprits.

Par Qods Chabâa et Abderrahim Et-Tahiry
Le 07/10/2025 à 19h29
#Obsèques#cimetières#Errahma#Casablanca#décès

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paris. Des Hamidi acquis par le Centre Pompidou

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un bâtisseur de ponts, une voix qui porte, une personnalité qui inspire: ultime hommage à Mohamed Benaïssa

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Obsèques de l’ancien conseiller royal Abbès Jirari à Rabat: sa famille et ses proches lui rendent un ultime hommage

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Obsèques d’Omar Salim à Casablanca: ses amis et proches lui rendent un ultime hommage

Articles les plus lus

1
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
2
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
3
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
4
Alger et le Polisario, Game over!
5
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
6
Et maintenant
7
Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics
8
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
Revues de presse

Voir plus