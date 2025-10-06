L’artiste plasticien Mohamed Hamidi est décédé

Le monde de l’art marocain est en deuil. Mohamed Hamidi, figure emblématique de la modernité picturale au Maroc, s’est éteint à l’aube de ce lundi 6 octobre à l’âge de 84 ans.

Peintre et pédagogue, il laisse derrière lui une œuvre foisonnante et un riche héritage intellectuel. Né en 1941 à Casablanca, Hamidi fait partie de la première génération d’artistes marocains à revendiquer une esthétique contemporaine puisée dans les traditions locales. Après des études à l’École des Beaux-Arts de Casablanca, il poursuit sa formation à Paris, où il obtient en 1964 un diplôme d’enseignement de l’art monumental à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts.

Son retour au Maroc coïncide avec une période de foisonnement artistique et culturel. En 1969, il participe à l’exposition historique sur la place Jamaa El Fna à Marrakech, aux côtés de Mohamed Chabâa, Mohamed Melehi et Farid Belkahia. Ce geste artistique, en rupture avec les codes académiques, marque l’acte de naissance de l’École de Casablanca, courant qui révolutionne l’art plastique marocain.

Professeur à l’École des Beaux-Arts de Casablanca de 1967 à 1975, Hamidi joue un rôle fondamental dans la formation de plusieurs générations d’artistes. Il est également parmi les fondateurs de l’Association marocaine des arts plastiques et s’engage activement pour la reconnaissance des artistes marocains sur la scène internationale.

Son œuvre, caractérisée par l’usage de signes, de couleurs vives et des formes géométriques du tissage traditionnel marocain, a été exposée dans de nombreuses galeries au Maroc, en Europe et au Moyen-Orient.

En 2019, deux de ses œuvres ont été acquises par le Centre Pompidou, consacrant son importance dans l’histoire de l’art contemporain. Les toiles, intitulées Harmonie (1971) et Marie (1972), sont emblématiques de la période où Hamidi explorait les thèmes de la féminité et de la spatialité à travers des aplats colorés et des formes subtiles.

Son départ marque la fin d’une époque, mais son influence continuera de rayonner dans les esprits.