Oasis de Tiout, une destination de choix pour les amateurs d’écotourisme dans la banlieue de Taroudant

Des touristes de diverses nationalités affluent vers l’oasis Tiout, notamment des Français, des Allemands, des Britanniques et des Irlandais, en plus des Marocains, pour se détendre, profiter de l’ambiance naturelle calme et de la beauté des vues panoramiques, pratiquer des activités récréatives et sportives et manger local.

Et ce, avec notamment le tajine soussi, le couscous, le pain de Tafarnout (un pain délicieux typique de la région du Souss) et le thé préparé à partir de l’eau pure et naturelle qui traverse l’oasis au milieu de ses divers arbres fruitiers.

À noter que l’appellation de l’oasis Tiout en amazigh signifie «bosse de chameau», car elle est située entre trois collines en forme de dos de chameau, et s’étend sur une superficie dépassant 187 kilomètres carrés. Sur place, une longue allée vous conduit au milieu des maisons construites de manière traditionnelle vers une zone où l’on n’entend que le son de l’eau et les éclats de rire des familles qui ont choisi cet endroit pour profiter de beaux moments précieux de vivre-ensemble en famille ou entre amis.

L’oasis Tiout est considérée comme l’une des destinations touristiques les plus importantes de la région Souss-Massa, car elle avait un statut particulier en tant que centre de repos et de loisirs des princes saâdiens, et la région contient encore de nombreux monuments remontant à cette lointaine époque.

Il s’agit notamment de la Grande Mosquée construite par le sultan Mohamed Cheikh Saâdi, la kasbah historique qui porte le nom de «Agadir iblane», qui comprend toutes les installations nécessaires, y compris les entrepôts, une salle de tribunal, des chambres pour recevoir des invités, des matfia (citernes à eaux pluviales) et une prison, car les Saâdiens en faisaient un refuge, d’autant plus qu’elle est proche de leur capitale, Taroudant.

Une histoire riche

Des sources locales ont confirmé, dans des déclarations pour Le360, que l’oasis s’étend sur une superficie de 1.000 hectares, dont 450 hectares sont soumis à l’irrigation, et dispose des ressources en eau qui coule de sources émanant de la nappe phréatique locale et s’étend aux champs par des ruisseaux, dont une partie est construite en ciment, et entoure l’oasis de trois côtés.

L’oasis se caractérise également par des collines, avec une abondance de palmiers, de caroubiers, de grenadiers, d’oliviers, d’arganiers et de diverses autres plantes.

Les mêmes sources ajoutent que l’oasis est un centre qui a joué un rôle politique et commercial important depuis l’époque des Almoravides, des Almohades et des Saâdiens. Elle était également considérée comme une escale des caravanes commerciales et était visitée par les marchands d’Essaouira, de Marrakech, de Fès et du Niger.

Tiout, poursuivent-elles, a connu la coexistence entre Marocains musulmans et juifs, dont le nombre est inconnu, car ils se sont installés dans les Mellahs. Leur activité était basée sur des métiers propres et le commerce, comme ils les pratiquaient dans le reste des régions du Maroc.

L’une des caractéristiques de l’oasis était aussi les moulins traditionnels situés au cœur de la palmeraie. Il y avait 10 moulins qui ont hélas cessé leur activité, et un seul est encore debout aujourd’hui et peut encore être admiré.