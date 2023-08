À la découverte des Igoudars de Sidi Hssaïne, ces greniers centenaires nichés dans les montagnes de Taroudant

Si les montagnes pouvaient parler, elles raconteraient l’histoire des Igoudars de Sidi Hssaïne. Situés entre Taznakht et Taliouine, ces greniers collectifs semblent avoir été sculptés par la main de mère Nature elle-même.

Selon Ibrahim Azawad, acteur associatif local, ces entrepôts, réhabilités en 2019, sont bien plus qu’une prouesse architecturale. «Avec une histoire qui s’étire sur plus de cinq siècles, ils constituent l’un des systèmes bancaires les plus anciens du monde. Ces greniers collectifs ont servi de coffres-forts pour graines, bijoux et même comme refuges en des temps tumultueux», raconte-t-il.

Leur emplacement n’est pas le fruit du hasard. «Érigés au pied d’une montagne, semblables à une citadelle, ils forment une barrière naturelle contre les éléments: chaleur étouffante, inondations capricieuses, pluies torrentielles ou encore les ardents rayons du soleil. L’intérieur, quant à lui, est un véritable chef-d’œuvre de régulation thermique. Frais en été, douillet en hiver. Ajoutez à cela la « Matfiya », cette réserve d’eau ingénieusement pensée, et vous avez là le génie ancestral des Amazighs», explique-t-il.

Des abris pour les populations locales

Mais les Igoudars ne sont pas uniquement des garde-manger: «En des temps moins cléments, ils se transformaient en bastions. Ces forteresses de pierre étaient ainsi des abris pour les populations locales, leur offrant sécurité et sérénité».

Lahcen Idali Mansour, un fier résident de la région, évoque de son côté la restauration récente de ces entrepôts. Plus de 105 chambres se dévoilent, chacune d’elle elles racontant l’histoire d’une famille du Douar. Et pour préserver cet héritage, un appel est lancé: chérir ces trésors, les entretenir et les valoriser comme une page vivante de l’Histoire marocaine.

Loin d’être de simples structures de pierre, les Igoudars de Sidi Hssaïne respirent l’âme des ancêtres, des générations d’Amazighs qui ont su transformer la roche et la terre en un chef-d’œuvre d’ingéniosité et de résilience. En traversant les montagnes de Taroudant, prêtez l’oreille: les murmures du vent pourraient bien vous raconter une histoire vieille de cinq siècles.