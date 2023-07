Patrimoine: dans la médina de Rabat, le fabuleux destin du premier consulat français au Maroc

Mieux vaut tard que jamais. Un important monument de la médina de Rabat va enfin être restauré. Il s’agit de l’ancien consulat français situé à la rue des Consuls et qui servait en même temps de lieu de résidence au titulaire du poste. Notons qu’il s’agit du tout premier consulat français dans le Royaume.

Rares sont les sources qui parlent de ce monument, mais l’on sait que le consul français Louis de Chénier y avait séjourné entre 1768 et 1782. Le diplomate français y côtoyait d’autres consuls étrangers, d’où l’appellation «rue des Consuls».

Louis de Chénier, qui avait par la suite abandonné la particule nobiliaire (De), avait profité de son séjour pour écrire un livre en trois volumes intitulé «Recherches historiques sur les Maures et histoire de l’Empire de Maroc», publié en 1787. Ce diplomate avait servi auparavant à Safi et sa dernière affectation au Maroc a été la ville de Tanger.

Dans son livre, il se plaint du coût que cela impliquait pour entretenir sa résidence, lui qui ne recevait pas son traitement de manière régulière. Il se plaint aussi du traitement qui lui était réservé par le sultan du Maroc qui daignait à peine lui accorder des entrevues de quelques minutes. Et le changement du titre n’y a rien changé puisque de consul général, Louis de Chénier était devenu chargé d’affaires du roi auprès de l’empire chérifien.

Des décennies plus tard

La demeure du consul français a été abandonnée pendant de longues décennies. Squattée par plusieurs familles et menaçant ruine, elle a été évacuée et fermée par les autorités il y a quelques années.

Il y a quelques jours, le marché de la restauration de cette bâtisse a été attribuée à la société «Le Palais d’aménagement» par la SDL Rabat Région Aménagement, maître d’ouvrage. Le coût du marché dépasse un peu les 17 millions de dirhams, alors que les estimations initiales tablaient sur 19,7 million de dirhams.

La société qui a remporté le marché dispose d’un délai d’une année pour mener à bien le chantier de restauration selon un cahier de prescriptions spéciales (CPS) très strict. Il y est, entre autres, question d’utiliser, après restauration et nettoyage, les mêmes matériaux utilisés ou recourir à des matériaux qui s’en approchent.

Mais pourquoi faire?

La restauration de ce monument étant une bonne nouvelle pour les habitants de Rabat et les visiteurs de la Ville lumière, reste la grande question: quel sort serait réservé à l’ancien consulat français?

«Notre mission, en tant que maître d’ouvrage, est de construire, réhabiliter selon la convention multipartite qui nous lie à d’autres services et établissements publics dont le département des Finances», nous a répondu Mohammed Belbachir, directeur général de la SDL Rabat Région Aménagement.

Nous avons également tapé à la porte du département de la Culture, et là non plus, aucune réponse satisfaisante. «Les travaux de réhabilitation vont commencer bientôt. On verra en temps opportun pour l’exploitation», a déclaré Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Du côté de la Fondation nationale des musées, on nous fournit pratiquement la même réponse. «La Fondation n’est pas impliquée dans ce projet. Toutefois, nous sommes disposés à fournir notre expérience et notre savoir-faire comme toujours au service du patrimoine national», nous a affirmé Mehdi Qotbi, président de la FNM.

Une chose est sûre, cependant: la restauration de ce monument ne sera que bénéfique pour le patrimoine rbati et national. Et bénéfique aussi pour le tourisme et les activités culturelles de la capitale.