Mohamed Nabil Mouline et Swinga lancent la première série animée dédiée au patrimoine immatériel du Maroc

Fruit de la collaboration entre l’historien Mohamed Nabil Mouline et le réalisateur Mustapha El Fekkak, alias Swinga, avec le soutien du ministère de la Culture, la première série animée dédiée au patrimoine immatériel du Maroc, baptisée «Empreinte du patrimoine», vise à présenter au public des aspects de la culture marocaine, dans un format à la fois éducatif et divertissant.

Dans une déclaration à la presse, Mohamed Nabil Mouline a expliqué que l’intention derrière «Empreinte du patrimoine» est de fournir au public une information historique solide et des analyses rigoureuses, en se basant sur le principe que l’histoire constitue le fondement de l’identité commune.

Le projet se veut un moyen de partager ces connaissances avec le plus grand nombre. Selon l’historien, «Empreinte du patrimoine» cherche à exposer les multiples facettes du patrimoine marocain, des traditions culinaires aux personnages historiques, en passant par les sites mémoriels et les habitudes vestimentaires.

Conçues pour éduquer et divertir simultanément, ces vidéos mêlent récit, visuels et données scientifiques pour rendre les sujets abordés à la fois accessibles et captivants pour une audience diverse, a détaillé notre interlocuteur.

La série a été officiellement lancée avec la diffusion du premier épisode explorant l’histoire du couscous. Les capsules suivantes, d’une durée de quinze à vingt minutes, seront disponibles sur la chaîne YouTube de Swinga.