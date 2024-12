Mélita Toscan du Plantier à Asmaa El Moudir: «Sean Penn a vu ton film et il l’a adoré»

Sean Penn a vu le film «La mère de tous les mensonges» d’Asmaa El Moudir et l’a apprécié. Cette révélation a été faite par Mélita Toscan du Plantier, conseillère du président du Festival international du film de Marrakech, sur le parcours officiel, hier samedi 30 novembre, juste avant le démarrage de la cérémonie d’hommage à l’acteur et réalisateur américain qui a travaillé avec les plus grands noms du septième art.

Asmaa El Moudir n’en croyait pas ses oreilles: «Je viens de l’apprendre, j’en ai les larmes aux yeux, je ne pouvais pas imaginer que mon film allait être vu par Sean Penn et vraiment c’est un honneur pour moi. Peut-être que je pourrais l’avoir dans un de mes films un jour», déclare-t-elle pour Le360, avec beaucoup d’émotion.

Sean Penn a donc assisté à l’une des projections programmées aux États-Unis en pleine campagne de promotion du film, lors de la course aux Oscars, l’année dernière. «La mère de tous les mensonges», on s’en souvient, a remporté le Grand Prix du Festival international du film de Marrakech en 2023, et c’est Jessica Chastain en personne, alors présidente du jury, qui lui avait remis l’Étoile d’Or.

Hier, lors de la deuxième soirée de la 21ème édition du festival, dans une déclaration pour Le360, Mélita Toscan du Plantier a décrit la magie de ce cru 2024: «Cette année, les étoiles étaient avec nous, car j’ai réussi à avoir des gens qui me disaient “non” depuis 20 ans, et d’un coup tout le monde a dit “oui” en même temps. On a un festival absolument magique, avec des leçons de cinéma incroyables, deux par jour, ce qu’aucun autre festival au monde n’offre.»

Cette reconnaissance illustre le rayonnement grandissant du festival, tant au niveau national qu’international.