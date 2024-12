FIFM: l’hommage rendu à Sean Penn à Marrakech: comme si vous y étiez

Émouvant, c’est ainsi que l’on pourrait résumer l’hommage rendu à Sean Penn lors du Festival international du film de Marrakech. L’acteur et réalisateur américain, qui a collaboré avec les plus grands cinéastes hollywoodiens, a reçu l’Étoile d’or de Marrakech, le samedi 30 novembre, lors d’une cérémonie organisée dans la salle des Ambassadeurs au Palais des Congrès.

Son amie proche, l’actrice et réalisatrice italienne Valeria Golino, a livré un témoignage empreint d’amour et de sincérité: «Sean Penn est un artiste hors pair, un être humain unique, que ce soit en tant qu’acteur ou réalisateur, un homme engagé et militant, avec un charisme extraordinaire et un tempérament volcanique.»

Ces paroles touchantes ont profondément ému Sean Penn, qui, en montant sur scène pour son discours de remerciement, a peiné à dissimuler son émotion. Sa voix tremblante et ses phrases entrecoupées traduisaient sa sincérité: «Je suis très chanceux de me tenir ici aujourd’hui. Je le ressens particulièrement car, dans les coulisses, j’ai croisé certaines personnes que je connais et qui sont de véritables magiciens de l’imagination. Cette salle est remplie d’incroyables conteurs aux styles très variés.»

Il a également exprimé sa gratitude envers le roi Mohammed VI, le prince Moulay Rachid, Mélita Toscan du Plantier, directrice du festival, ainsi que Valeria Golino et, avec humour, «toutes les Valeria de la salle», sans oublier les 37 millions de Marocains.

Un acteur engagé dans les grandes causes

Profitant de cette tribune, Sean Penn a abordé les défis actuels avec ferveur, insistant sur la nécessité de défendre la liberté d’expression et la diversité des idées. Des propos en adéquation avec sa carrière, marquée par un engagement constant envers des causes justes et humanitaires.

Lire aussi : FIFM 2024: Tim Burton, Yousra, Inès Dgidi, Red One, Nadia Kounda… sur le tapis rouge, ils témoignent

Qu’il s’agisse de La Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina, d’Haïti frappée par un séisme ou de l’Ukraine en pleine guerre, Sean Penn a toujours mis sa célébrité au service de ceux qui en ont besoin. En 2023, il a d’ailleurs réalisé «Superpower», un documentaire né de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une carrière qui traverse les époques

Avec plus de 40 ans de carrière, Sean Penn est une icône du cinéma américain. Deux fois oscarisé, il a marqué les esprits dans des films tels que «Mystic River» de Clint Eastwood (2003) et «Harvey Milk» de Gus Van Sant (2009). Son interprétation intense et passionnée a également été saluée au Festival de Cannes, où il a reçu le Prix du meilleur acteur en 1997 pour «She’s So Lovely».

En parallèle, Sean Penn s’est affirmé comme réalisateur avec des œuvres mémorables telles que «Into the Wild», «Flag Day», et «The Indian Runner». Sa filmographie explore souvent des thématiques profondes, mettant en lumière la complexité humaine avec une sensibilité et une intensité rares.

Une étoile qui brille au-delà de l’écran

La remise de l’Étoile d’or à Sean Penn lors du Festival international du film de Marrakech célèbre non seulement une carrière remarquable, mais aussi un homme qui incarne l’alliance de l’art, de la passion et de l’engagement. Une reconnaissance amplement méritée pour un artiste complet et engagé.