Manal en concert le 21 novembre au Complexe Mohammed V de Casablanca

Manal donne rendez-vous à son public le samedi 21 novembre prochain au Complexe Mohammed V de Casablanca pour un concert exceptionnel, pensé comme une nouvelle étape importante de son parcours artistique.

Figure majeure de la nouvelle génération musicale marocaine, Manal s’est imposée au fil des années à travers une identité singulière, une direction artistique forte et une musique qui évolue entre pop, influences urbaines, sonorités marocaines et inspirations internationales.

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Après une année rythmée par de nouvelles sorties musicales et plusieurs performances au Maroc et à l’international, Manal retrouve Casablanca pour un show spécialement imaginé pour le Complexe Mohammed V.

Une expérience scénique pensée pour Casablanca

Pour cette date, Manal prépare une production ambitieuse réunissant musiciens, scénographie, création visuelle et mise en scène autour de son univers artistique.

Le public pourra retrouver les titres qui ont marqué son parcours ainsi que ses morceaux les plus récents, dans un concert pensé pour raconter les différentes facettes de son identité musicale et scénique.

La soirée réservera également plusieurs surprises et invités spéciaux, qui seront dévoilés progressivement à l’approche du concert.

À travers ce rendez-vous, Manal souhaite proposer au public marocain une expérience live à grande échelle et poursuivre le développement d’une nouvelle génération de spectacles produits au Maroc avec une ambition artistique et technique internationale.

Cinq catégories de billets

La billetterie propose cinq catégories. La catégorie Black, qui offre des places assises premium limitées à 150, est à 1.000 dirhams. Le VVIP, en espace debout, coûte 800 dirhams. Le VIP, également en espace debout, est à 500 dirhams.

Dans les gradins, la catégorie 1 est à 250 dirhams. La catégorie 2, située dans les gradins supérieurs, est à 150 dirhams. Les billets sont disponibles ici.