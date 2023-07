Leila Latif, 14 ans, candidate marocaine dans The Voice Kids France

Leila Latif est la nouvelle candidate marocaine dans The Voice Kids France. La jeune Casablancaise, âgée de 14 ans, participe à la 9ème saison du télé-crochet de TF1, et passera ses premières auditions à l’aveugle le mardi 1er août prochain.

Et pour séduire le jury composé de Kendji Girac, Nolwenn Leroy, Slimane et Patrick Fiori, celle qui se fait appeler Lilou Songs sur les réseaux sociaux entend sortir le grand jeu: «Je vous réserve une belle surprise, une chanson d’un autre univers», promet-elle sur son compte Instagram.

Avant de participer à The Voice Kids, Leila Latif s’est d’abord essayée à plusieurs covers de chansons, notamment «Parole Paroles» de Dalida, «Temma» de sa compatriote Oum, ou encore «Fallin’» d’Alicia Keys. Leila s’aventure aussi dans le répertoire de la musique andalouse, montrant une grande facilité à passer d’un registre à l’autre, tout en veillant à préserver le brio de sa voix.

«J’apprécie plusieurs styles de musique. Chacun a son charme et ses caractéristiques. Mais j’ai par ailleurs une préférence pour la pop, la soul et la musique arabe, qui me tiennent particulièrement à coeur», confie-t-elle. Se projetant avec assurance dans le futur, en explorant et en interprétant de sa voie juvénile des voix d’adultes, elle se dit inspirée par Calogero, Majda El Roumi, Oum Kalthoum ou encore Amy Winehouse.

Dans ses déclarations à la chaîne française, la chanteuse en herbe rapporte qu’elle garde de très beaux souvenirs du tournage: «C’est une très belle aventure. Une superbe expérience qui me fait grandir».