Youssef Guelzim, chanteur: «Le raï n’est pas l’apanage de l’Algérie»

Deux ans après son dernier titre «Men Bin Nass», le vainqueur de la neuvième édition de Studio 2M, Youssef Guelzim, revient en force avec le nouveau single «Nass Mano Tahrab». Le morceau, composé et écrit par Mehdi Mahjour et Mohamed El Maghribii, jouit déjà d’un bel accueil auprès du public, confirmant ainsi le retour triomphal de l’artiste.

Le clip vidéo de «Nass Mano Tahrab», tourné dans l’ambiance joviale de Salé avec des amis proches de Youssef Guelzim, dépeint avec authenticité les thèmes des relations amoureuses chaotiques et passionnées que la chanson explore. Ces émotions contradictoires, combinées avec l’ambiance festive du clip, donnent un aperçu unique de l’univers créatif de l’artiste.

Youssef Guelzim est déterminé à aller encore plus loin. Il promet d’être encore plus productif, avec une prochaine sortie raï. Pour lui, «le raï, genre musical commun entre le Maroc et l’Algérie, est, comme tout art, universel et ne connaît pas de frontières». Une philosophie qu’il compte incorporer dans ses futures chansons.

Né au cœur de l’ancienne médina de Salé, Youssef Guelzim a toujours baigné dans l’art. Sa formation au Conservatoire de Rabat-Salé lui a permis d’acquérir une solide base en solfège et en déclamation. Encadré par le grand maître Mustapha Regragi, il a su développer son propre style, tout en conservant une fusion unique entre les musiques marocaine, orientale et occidentale.

Après avoir débuté son voyage musical avec Studio 2M, où il a établi une véritable connexion avec le public marocain, et enchaîné les festivals avec son single «Hada Makan», Youssef Guelzim a dû prendre une pause. Il est désormais de retour, au grand bonheur de ses fans.