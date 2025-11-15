Le MOGA Festival consacré «meilleur événement international» à Heavent Paris 2025

Le MOGA Festival a été distingué lors de HEAVENT Paris, le plus grand salon européen de l’événementiel, en remportant le prix du meilleur événement international. Une reconnaissance qui met en lumière le succès d’un concept né à Essaouira en 2016 et étendu, depuis 2021, à la Costa da Caparica au Portugal.

Fort de son ADN mêlant musique électronique, culture locale et art de vivre, MOGA s’impose aujourd’hui comme une référence internationale parmi les festivals à taille humaine. Au-delà de la performance artistique et de l’excellence organisationnelle, cette distinction consacre surtout une vision: celle d’un Maroc moderne, créatif et ouvert, capable de faire rayonner ses destinations à travers des expériences culturelles innovantes et durables.

«Remporter le prix du meilleur festival international aux Heavent Paris Awards est une reconnaissance de ce que représente MOGA: une communauté, une énergie, une manière de se connecter au-delà du dancefloor», souligne Matthieu Corosine, co-fondateur du festival.

D’Essaouira à Caparica, MOGA est devenu plus qu’un simple rendez-vous musical: un état d’esprit qui unit les gens à travers la musique, la créativité et l’ouverture. Ce prix appartient à notre équipe, à nos partenaires, à nos artistes et à notre Tribe, toutes celles et ceux qui font vivre l’esprit MOGA chaque année, fait-on savoir.

En 2026, MOGA poursuivra son expansion vers de nouvelles destinations, tout en préservant l’esprit qui a fait son succès: la rencontre entre musique, culture, voyage et communauté.

Organisé depuis 2001, Heavent Paris est le plus important salon européen dédié à l’événementiel, rassemblant chaque année plus de 20.000 professionnels et près de 450 exposants au parc des expositions de la porte de Versailles. Ses Heavent Awards, devenus une référence dans le secteur, récompensent les projets les plus innovants, sélectionnés par un jury d’experts qui met en lumière les initiatives façonnant l’avenir de l’événementiel.

Moga