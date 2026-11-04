Le Maroc sous les projecteurs à Londres à travers les œuvres de Churchill

L’exposition retrace le parcours pictural de Winston Churchill et accorde une place particulière aux œuvres réalisées sur le sol marocain.

En marge du World Travel Market de Londres qui prend fin demain jeudi 5 novembre, l’Office National Marocain du Tourisme ONMT a choisi l’un des hauts lieux de l’art britannique pour une soirée consacrée à l’exposition «Winston Churchill: The Painter».

Organisée à l’initiative de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Royaume-Uni Hakim Hajoui et du Directeur Général de l’ONMT Achraf Fayda, cette réception a réuni art, histoire et tourisme dans un cadre d’exception mardi 3 novembre 2026. Un rendez-vous qui traduit l’ambition de l’Office d’associer davantage la destination Maroc aux univers de l’influence culturelle.

Homme d’État britannique et peintre passionné, Winston Churchill entretenait un attachement profond au Maroc. La lumière de Marrakech, les paysages de l’Atlas et les couleurs du Maroc ont nourri son inspiration artistique. L’exposition retrace son parcours pictural et accorde une place particulière aux œuvres réalisées sur le sol marocain.

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Parmi ces œuvres figure son célèbre tableau représentant la tour de la mosquée Koutoubia, peint en 1943 au lendemain de la conférence de Casablanca. Offerte au président américain Franklin D. Roosevelt, cette toile symbolise une page majeure de l’histoire mondiale. Son destin ajoute une touche hollywoodienne à cette histoire. Acquise en 2011 par Brad Pitt pour Angelina Jolie, elle a été revendue chez Christie’s en 2021 et confirme ainsi sa place parmi les œuvres les plus emblématiques de Churchill.

La présence de membres de la famille de Winston Churchill apporte un éclat supplémentaire à cet évènement. Un hommage qui prend une résonance particulière à travers les liens profonds unissant l’ancien Premier ministre britannique au Maroc dont les paysages ont si largement inspiré son œuvre picturale.

À travers cette initiative, l’ONMT affirme une nouvelle orientation dans sa stratégie de promotion internationale. La culture devient un véritable levier d’attractivité touristique capable de toucher des publics influents sensibles à l’art, au patrimoine et aux expériences d’exception. En investissant des institutions culturelles prestigieuses et en valorisant les liens du Maroc avec des personnalités de renommée mondiale, l’Office enrichit le récit de la destination et renforce son positionnement premium.