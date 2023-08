Le Maroc aux Oscars 2024: premières indiscrétions

Les réalisateurs marocains dont les films ont été distribués entre le 1er décembre 2022 et le 31 octobre 2023, durant au moins sept jours consécutifs, pourront postuler pour représenter le Maroc aux Oscars 2024 dans la catégorie «Meilleur film international».

Le dernier délai pour l’envoi des dossiers au Centre cinématographique marocain (CCM) est fixé au 28 août, annoncé l’institution dans un communiqué diffusé mercredi 9 août dans la soirée. Les films éligibles sont les longs-métrages d’une durée d’au moins 40 minutes, produits hors des Etats-Unis d’Amérique et de ses territoires et dont la langue dominante est autre que l’anglais.

Le règlement de l’Académie des Oscars stipule que les longs-métrages d’animation et les documentaires sont acceptés. Notons que cinq Marocains figurent parmi les 9.900 membres de cette académie, à savoir l’acteur Saïd Taghmaoui, le réalisateur Nabil Ayouch, la productrice Khadija Alami, ainsi que les réalisatrices Houda Benyamina et Mariam Touzani.

Une commission de sélection se réunira en septembre 2023

Une commission de sélection du film qui représentera le Maroc dans la course pour l’Oscar du Meilleur Film International 2024 sera constituée de professionnels du cinéma marocain. Elle recevra les films candidats pour les visionner et se réunira courant septembre prochain pour délibérer et prendre sa décision. À l’écriture de ces lignes, les membres de la commission n’ont toujours pas été annoncés.

Les films marocains éligibles

Dans la liste des films marocains susceptibles d’être soumis à cette commission désignée par le CCM, on retrouve au moins quatre films prometteurs et qui présentent des chances d’être présélectionnés dans la short list.

Parmi eux, on citera «La mère de tous les mensonges» d’Asmaa El Moudir, primé à Cannes pour sa mise en scène dans la catégorie «Un certain regard», «Les meutes» de Kamal Lazrak qui a décroché le Prix du Jury dans la même catégorie, «Animalia» de Sophia Alaoui, en compétition officielle au festival du film de Sundance aux Etats-Unis, et «Déserts» de Faouzi Bensaidi, présenté à la Quinzaine des cinéastes du dernier festival de Cannes.

«Tous ces films ont des chances de représenter le Maroc aux Oscars et, pourquoi pas, d’être sélectionnés dans la short list des 10 films soumis au vote du jury et qui décrocheront l’Oscar du meilleur film étranger», déclare un professionnel du cinéma pour Le360.

Souhail Ben barka, le patient 0

Le Maroc a déjà participé 18 fois dans la catégorie Oscar du meilleur film international. La première participation remonte à 1976 avec «Noces de sang» de Souhail Ben Barka. Ensuite, cinq films de Nabil Ayouch ont été short-listés, le dernier étant «Haut et fort» en 2022. En 2023, c’est «Le Bleu du Caftan», réalisé par son épouse Meriem Touzani et dont il est le producteur, qui avait été présélectionné pour la short list des Oscars. Le film «Omar m’as tuer» de Roshdy Zem avait également représenté le Maroc en 2012.

Mais, notons qu’aucun film marocain n’a jamais été nominé pour figurer dans la liste des 10 films en compétition officielle aux Oscars.

En 2023, c’est le film allemand «A l’ouest, rien de nouveau» d’Edward Buger qui a remporté l’Oscar du meilleur film étranger.