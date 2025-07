Le Maroc à la 61e Biennale de Venise: un hommage à la richesse artisanale du pays

Dans le cadre de sa participation à la 61ème exposition internationale d’art de la Biennale de Venise, prévue en 2026 sous le thème général «In Minor Keys», le Royaume du Maroc, par le biais du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a organisé un appel à projets destiné aux artistes et curateurs marocains.

Parmi les 29 dossiers reçus, le projet «Asǝṭṭa» a été sélectionné pour représenter le Maroc. Il est le fruit d’une collaboration entre l’artiste transdisciplinaire Amina Agueznay et la curatrice expérimentée Meryem Berrada. Ce projet artistique met en avant les multiples facettes du patrimoine marocain à travers une relecture contemporaine des savoir-faire artisanaux, en particulier ceux liés au tissage. Il propose une narration sensible et immersive, en parfaite résonance avec la thématique de cette édition axée sur les expressions subtiles, discrètes et alternatives de la création.

La sélection a été opérée par un jury prestigieux, présidé par Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, et composé d’éminentes figures de la scène artistique marocaine: Mouna Mekouar, Hicham Daoudi, Alya Sebti, Mustapha Bouhayati, Meryem Sebti, Hassan Sefrioui, Touriya El Glaoui et Fatihya Tahiri.

Un duo ancré dans le terroir

Connue pour son ancrage profond dans le terroir, Amina Agueznay développe depuis plusieurs années une démarche transversale mêlant art, artisanat et territoire. Elle collabore régulièrement avec des artisanes tisseuses, des institutions et des structures culturelles à l’échelle locale et régionale. À ses côtés, Meryem Berrada, curatrice active au Maroc et à l’international, apporte une vision curatoriale affirmée ainsi qu’une solide expertise en gestion de projets artistiques.

La participation du Maroc à cette biennale représente une opportunité majeure de rayonnement pour la scène artistique nationale. Elle permet de valoriser les pratiques contemporaines qui s’enracinent dans la tradition tout en dialoguant avec les enjeux actuels de la création.

Rappelons que la Biennale de Venise, fondée en 1895, est l’un des événements majeurs de l’art contemporain mondial. Organisée tous les deux ans, elle constitue un rendez-vous incontournable des artistes, curateurs, critiques et institutions culturelles du monde entier.