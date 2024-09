Le festival itinérant «Art Explora» jette l’ancre au port de Tanger

Actuellement amarré au port de Tanger, Art Explora, ce festival culturel gratuit et itinérant qui sillonnera à bord d’un bateau-musée la Méditerranée jusqu’en 2026, invite le public à découvrir ses trésors jusqu’au 29 septembre.

Se déployant à bord du bateau-musée pouvant accueillir en rotation jusqu’à 2.000 visiteurs par jour, le festival Art Explora mêle des expériences immersives à bord du bateau, en partenariat avec le Musée du Louvre et le Centre Beaubourg (appelé aussi Centre Pompidou), à diverses expositions et concerts à quai dans des pavillons dans différents lieux au cœur de la ville de Tanger, à travers un programme riche et diversifié qui entend présenter plusieurs formes d’arts.

La commissaire d’exposition des étapes marocaines d’Art Explora, Laila Hida, a souligné que le festival vise à rapprocher l’art du public, tout en abordant les enjeux contemporains de cette région, comme la migration et la mythologie, à travers des performances et des collectifs d’artistes, notant que cette approche cherche à créer un lien symbolique entre les deux rives de la Méditerranée, en portant les récits et les histoires partagées par ces cultures.

«La programmation, à la fois riche et pluridisciplinaire, passe par des arts visuels, jusqu’à la réalité virtuelle et aux concerts», renchérit la curatrice, soulignant que le thème central à Tanger est celui du mythe, ancien et contemporain, et de sa transformation. Inspirée par la ville, qui incarne à la fois histoire et légendes, cette édition cherche à explorer la manière dont Tanger continue de créer et de réinventer ses propres récits mythiques.

Lire aussi : Festival national du film de Tanger 2024: voici les films en compétition

Au programme de ce festival: des expositions proposées à bord du bateau-musée et au sein des pavillons à quai, mais également une programmation pluridisciplinaire et vivante comprenant des performances, concerts, projections de films, spectacles de danse, ateliers et conversations, en accès libre et gratuit, dans divers espaces de la ville, notamment à l’espace d’exposition «Mémoire d’Ibn Battouta».

Le festival Art Explora a, par ailleurs, mis en place des modalités d’accès et de participation qui encouragent des échanges privilégiés entre l’art, les artistes et le public. Une initiative spécifique permettra à des jeunes, issus d’écoles primaires, de collèges et d’associations à vocation sociale, de participer au festival, avec pour objectif de les sensibiliser aux enjeux contemporains de la Méditerranée, tout en leur faisant découvrir l’histoire culturelle et l’urbanisme de la ville de Tanger.

Des visites et ateliers sont également prévus chaque matin pour les écoles et associations. Durant le week-end, des ateliers pluridisciplinaires seront ouverts au grand public, avec un focus particulier lors du premier week-end sur les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques à adopter dans la vie quotidienne.

Le festival et son bateau-musée rejoindront par la suite la ville de Rabat, du 11 au 17 octobre, avant de prendre le large pour d’autres étapes méditerranéennes.