Le club des avocats au Maroc lance un service gratuit d’orientation juridique par téléphone au profit des MRE

Un service gratuit d’orientation juridique par téléphone vient d’être lancé par le club des avocats au Maroc au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Il s’agit de 10 lignes téléphoniques mises en service jusqu’au 1er septembre prochain, et qui permettront aux membres du club de prodiguer le conseil juridique nécessaire aux Marocains du monde, indique un communiqué du club.

Dix jours durant, le club des avocats au Maroc prendra en charge l’accompagnement juridique des MRE ayant besoin d’être orientés pour gérer au mieux leurs affaires que ce soit dans les administrations ou dans les tribunaux, relève-t-on.

Lire aussi : Étude: de quelle manière les MRE perçoivent-ils les administrations publiques?

Cette initiative intervient à l’occasion de la fête de la Jeunesse et en application des hautes instructions royales pour assurer l’accompagnement de la communauté marocaine établie à l’étranger et trouver des solutions à ses difficultés juridiques, note le communiqué, rappelant que le roi Mohammed VI avait souligné dans son discours à la nation en 2022, à l’occasion de la Révolution du Roi et du peuple, la nécessité de mettre en place des politiques publiques et un cadre législatif à même de consolider les liens des MRE avec la mère-patrie, outre un accompagnement et des procédures administratives adaptées à leurs attentes.