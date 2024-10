«Le bastion des larmes» d’Abdellah Taïa se classe dans la deuxième sélection du Prix Goncourt

Ils étaient seize, ils ne sont désormais plus que huit. La deuxième sélection de l’Académie Goncourt a été dévoilée le 1er octobre. Quatre romans resteront en lice le 22 octobre, avant l’annonce du lauréat le 4 novembre.

Parmi les huit finalistes retenus, l’écrivain marocain Abdellah Taïa et son roman Le bastion des larmes, aux éditions Julliard. Dans ce nouveau roman, Youssef - double de l’écrivain-, qui vit en France, est de retour dans sa ville natale de Salé pour vendre la maison de sa mère défunte dont il a hérité. Il retrouve ses sœurs et renoue alors avec les voix du passé, tout droit surgies de son enfance de petit garçon efféminé, pétries de souvenirs intenses de bonheur, d’amitié, d’amour et de violence.

Lire aussi : Littérature: «Le Bastion des larmes», nouveau roman de Abdellah Taïa, dans la première sélection du prix Médicis 2024

Toujours en lice également, Jacaranda (éd. Grasset), de Gaël Faye, véritable succès littéraire de la rentrée. Du côté des outsiders, on retrouve dans cette deuxième sélection Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette (éd. JC Lattès), Archipels d’Hélène Gaudy, (éd. de l’Olivier) et Vous êtes l’amour malheureux du Führer de Jean-Noël Orengo (éd. Grasset).

Enfin, parmi les auteurs confirmés, outre Abdellah Taïa, figurent aussi Kamel Daoud avec Houris (éd. Gallimard), Philippe Jaenada avec La désinvolture est une bien belle chose (éd. Mialet-Barrault) et enfin Maylis de Kerangal avec Jour de ressac (éd. Verticales).

Le Bastion des larmes figure non seulement dans la deuxième sélection du prix Goncourt, mais est aussi en lice pour le prix Décembre, le Prix littéraire du Monde, pour le prestigieux prix Médicis et pour le Grand Prix du Roman de l’Académie française.