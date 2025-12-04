L’artiste marocaine Meriem Bennani en lice pour une médaille d’or aux «Art Basel Awards» à Miami

En juin dernier, Art Basel dévoilait la liste inaugurale des 36 médaillés de ses tout premiers Art Basel Awards, une distinction mondiale pensée pour célébrer les visionnaires qui transforment le monde de l’art. Parmi les personnalités retenues dans la catégorie «Artistes émergents» figurait l’artiste marocaine Meriem Bennani, reconnue pour son œuvre incisive et ludique qui revisite la culture numérique, les imaginaires postcoloniaux et les récits sociaux contemporains.

Six mois plus tard, cette tradition naissante s’apprête à franchir un cap avec la remise officielle des médailles d’or, prévue en décembre lors d’une cérémonie d’envergure au New World Center de Miami Beach, signé Frank Gehry. C’est dans ce lieu emblématique que seront dévoilés les 11 premiers Gold Awardees, choisis non pas par le jury initial, mais par les lauréats eux-mêmes — un dispositif inédit dans le paysage des distinctions culturelles.

Conçus comme un hommage collectif à l’ensemble des forces qui nourrissent la création contemporaine — artistes, commissaires, institutions, mécènes, alliés ou storytellers — les Art Basel Awards entendent célébrer une communauté plutôt qu’un palmarès. «Nous ne voulions pas d’une compétition, mais d’une reconnaissance horizontale», souligne Vincenzo de Bellis, Chief Artistic Officer d’Art Basel et l’architecte du prix.

C’est aussi dans cet esprit que les trophées uniques, en verre soufflé, ont été conçus par Jacques Herzog et réalisés à Bâle, incarnant ainsi un geste qui honore les origines de la foire tout en inscrivant ces prix dans une tradition artistique.

Meriem Bennani, une voix émergente qui réinvente le récit

Dans ce nouvel écosystème artistique mondial, Meriem Bennani incarne une voix singulière et visionnaire. Née en 1988 à Rabat et installée à New York, elle développe depuis plusieurs années un corpus d’œuvres — films, installations, environnements immersifs — où l’absurde, l’humour, la culture numérique, la critique postcoloniale et des formes inédites de storytelling s’entrecroisent.

Animation 3D, réseaux sociaux détournés, hybridations visuelles, scénarios spéculatifs: Bennani observe et réinvente le réel par un filtre ludique et acéré. Sa manière de «remixer» les imaginaires contemporains lui a valu une ascension fulgurante sur la scène internationale.

Sa sélection parmi les médaillés en juin avait déjà confirmé sa place dans cette génération qui repense les récits et les formes artistiques. Sa présence à Miami la situe désormais dans un moment charnière: celui où ses pairs pourraient la désigner comme Gold Awardee, lui offrant une dotation de 50.000 USD, sans aucune condition, pour développer de nouvelles œuvres.