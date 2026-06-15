L’Alhambra inaugure le premier Espace amazigh d’Europe

Photo de famille des participants à la rencontre organisée à l’Espace amazigh de l’Alhambra de Grenade. (F. Rhoul/Le360)

Grenade a vécu ce samedi 13 juin un moment historique avec l’inauguration officielle de l’Espace amazigh de l’Alhambra, premier espace muséal consacré à la culture amazighe au sein du monument le plus visité d’Espagne. Installé dans le Carmen de los Porcel, ce nouveau lieu culturel est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Docteur Leïla Mezian et les autorités andalouses.

La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités marocaines et espagnoles, parmi lesquelles André Azoulay, Conseiller du Roi, Karima Benyaich, ambassadrice du Royaume du Maroc en Espagne, Patricia del Pozo Fernández, conseillère à la Culture et aux Sports du gouvernement andalou, ainsi que Othman et Dounia Benjelloun, président et vice-présidente de la Fondation Docteur Leïla Mezian.

L’inauguration a été marquée par un hommage particulièrement émouvant à feue Docteur Leïla Mezian Benjelloun, initiatrice de ce projet et grande défenseure de la culture amazighe. Dans son intervention, Dounia Benjelloun a rappelé que cet espace représente «la réalisation d’une vision» et «l’accomplissement du rêve» de sa mère de voir la richesse du patrimoine amazigh mise en valeur au cœur même de l’Alhambra, symbole du dialogue entre les civilisations.

Le musée présente une collection exceptionnelle constituée pendant plus de cinquante ans par Leïla Mezian Benjelloun. Elle est enrichie par une importante donation de bijoux amazighs de Jorge Dezcallar, ancien ambassadeur d’Espagne au Maroc, ainsi que par plusieurs pièces provenant des collections de l’Alhambra.

Une histoire commune entre Grenade et le Maroc

Au-delà des objets exposés, l’Espace amazigh raconte une histoire commune. Il rappelle notamment que Grenade fut fondée en 1013 par la dynastie amazighe des Zirides et met en lumière le rôle des Almoravides, Almohades et Mérinides dans l’histoire de la ville et d’Al-Andalus.

Lors de l’inauguration, Patricia del Pozo a souligné que ce nouvel espace constitue «le seul espace amazigh de toute l’Europe» et qu’il symbolise les liens historiques, culturels et humains qui unissent les deux rives de la Méditerranée.

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Réparti sur 250 m², dont 200 m² consacrés à l’exposition permanente, le musée propose un parcours à travers l’histoire et la culture amazighes. Le visiteur y découvre des bijoux rituels, des tapis, des céramiques, des armes cérémonielles et des objets artisanaux témoignant d’un savoir-faire ancestral.

L’expérience est complétée par 17 films consacrés à l’architecture amazighe, aux traditions, aux musiques et aux cérémonies qui continuent aujourd’hui de faire vivre cette culture. Avec cette nouvelle institution, l’Alhambra enrichit son offre culturelle tout en reconnaissant une composante essentielle de son histoire. Un espace qui invite les visiteurs à redécouvrir les liens profonds qui unissent depuis des siècles Grenade, l’Andalousie et le Maroc.