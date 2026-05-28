Bilmawen fait son grand retour à Inezgane et Agadir

Dès ce jeudi 28 mai 2026, la préfecture d’Inezgane Aït Melloul accueille la 9e édition du carnaval international «Bilmawen», organisée jusqu’au 1er juin. Quelques jours plus tard, Agadir prendra le relais avec la 3e édition de «Bilmaoun, le Carnaval international d’Agadir», prévue du 15 au 21 juin sous le thème: «Bilmaoun, la joie aux rythmes amazighs».

Au cœur de ces célébrations, Boujloud, également appelé Bilmawen, Bilmaoun, Boulabtayne, Bouhidour, Harma ou encore Baba Al Haj selon les régions. Personnage mystérieux et fascinant du patrimoine amazigh, il apparaît chaque année après Tafaska, vêtu de peaux de mouton, de chèvre ou parfois de vache, le visage masqué ou noirci au charbon. Mi-homme, mi-créature mythologique, il traverse les rues au son des flûtes, des percussions, des chants et des danses populaires.

Cette tradition ancestrale, profondément enracinée dans plusieurs régions du Maroc, remonte à des temps anciens. Malgré les controverses qu’elle a parfois suscitées en raison de similitudes avec certains rites païens, elle demeure solidement ancrée dans la mémoire collective. Entre fascination, peur et amusement, les foules continuent de se rassembler autour de cette figure théâtrale dont les apparitions rythment les festivités populaires depuis des générations.

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À chaque région ses variantes et ses codes. Certains costumes se parent de plumes d’oiseaux, de colliers de coquillages ou encore de sabots attachés aux poignets. D’autres arborent des coiffes ornées de potirons hérissés d’épines. Toute l’ingéniosité des jeunes participants s’exprime dans la confection de ces déguisements complexes, réalisés à partir de toisons et de peaux animales.

À Inezgane, le carnaval réunira cette année des associations de la région Souss-Massa ainsi que plusieurs délégations internationales venues de Bulgarie, de France, de Belgique et des Îles Canaries. Les organisateurs entendent faire de l’événement un espace de dialogue culturel et de rapprochement entre les peuples, tout en valorisant le patrimoine immatériel marocain.

Le programme prévoit des spectacles de jonglage, des soirées musicales et des animations artistiques dans plusieurs espaces de la ville. Le point culminant des célébrations aura lieu dimanche avec une grande parade le long de l’avenue Mohammed V, reliant Dcheira El Jihadia à Inezgane, avant une ultime procession festive à Aït Melloul.

Même effervescence à Agadir, où Bilmawen prendra une dimension encore plus internationale. Les Îles Canaries seront les invitées d’honneur de cette édition 2026, avec la participation d’une délégation composée d’universitaires, d’experts, de troupes patrimoniales et d’exposants. Une manière de souligner les liens historiques et culturels qui unissent les deux territoires amazighs.

Organisé par le Conseil communal d’Agadir dans le cadre du Plan d’action communal 2022-2027, en partenariat avec plusieurs institutions nationales et régionales, le carnaval ambitionne de renforcer la position d’Agadir comme capitale de la culture amazighe et rendez-vous incontournable des arts du spectacle.

Le programme mêlera recherche scientifique et création contemporaine à travers des ateliers de fabrication de masques, des initiations à l’alphabet tifinagh, des concours de bandes dessinées, des expositions patrimoniales et des présentations artistiques. Un colloque international consacré au rôle des musées dans la préservation de Bilmawen en tant que patrimoine immatériel se tiendra également au cinéma Sahara.

Parallèlement, le jardin Ibn Zaidoun accueillera un «Village du Carnaval» composé de pavillons et d’expositions, tandis que la place Al Amal vibrera au rythme de soirées musicales animées par des figures de la chanson amazighe.

Le point d’orgue des festivités sera sans aucun doute la «Marche de la joie et du spectacle», lorsque l’avenue Mohammed V se transformera en immense théâtre à ciel ouvert. Les défilés de troupes folkloriques traditionnelles y côtoieront les créations de jeunes artistes venus de différentes régions du Royaume et de l’étranger, dans une explosion de couleurs, de rythmes et de masques.