La Foire 1-54 Marrakech vue par les galeries marocaines

La Foire 1-54-d’art contemporain africain de Marrakech est toujours attendue avec enthousiasme. Celle-ci a ouvert ses portes au grand public ce samedi 10 février, au plus grand bonheur des passionnés d’art. Les 7 galeries marocaines qui participent cette année à la foire parlent déjà d’une grande affluence. L’évènement se tient dans le prestigieux site de la Mamounia.

Avec 21 autres galeries internationales, les stands des Marocains rivalisent pour faire connaitre les œuvres de leurs artistes africains. Des acheteurs et des collectionneurs, étrangers et marocains, ont aussi montré un grand intérêt pour les compositions présentées à Marrakech.

«La foire prend de l’ampleur. Chaque année c’est plus important. Nous avons remarqué une affluence très importante, beaucoup d’étrangers mais aussi beaucoup de Marocains, beaucoup de collectionneurs ont fait le déplacement. Nous sommes vraiment très satisfaits et nous espérons d’ici dimanche faire d’excellents résultats», confie Fihr Kettani, directeur de la Galerie 38 qui a présenté aujourd’hui trois artistes: le camerounais Barthélemy Toguo, le sénégalais Soly Cissé et le malien Abdoulaye Konaté.

Même son de cloche du côté de Hayat Belahrach, de l’Atelier 21, qui a remarqué «une très forte affluence et beaucoup de nouveaux collectionneurs, dont plusieurs Marocains qui ont fait le déplacement, que ce soit de Casablanca, de Rabat ou d’autres villes marocaines». Cette galerie d’art casablancaise a présenté quatre artistes: les marocains M’Barek Bouhchichi et Mohammed El Baz, le camerounais Moustapha Baidi Oumarou et le ghanéen Hamid Ni Nortey.

«Chaque année, nous avons la possibilité de découvrir des artistes mais aussi d’élargir le spectre du champ artistique africain avec la participation de galeries prestigieuses africaines. La présence aussi des artistes et des galeries marocaines est assez remarquable. Ce sont des galeries très actives comme l’Atelier 21, la galerie 38. Tout cela fait de Marrakech une capitale culturelle africaine extraordinaire», affirme à son tour le commissaire d’exposition Brahim Alaoui.

En plus de son extension sur Jamaâ El-Fna, à l’espace DaDa, la Foire 1-54 de Marrakech accueille cette année de nouvelles galeries qui participent pour la toute première fois à l’évènement. On citera parmi elles CDA Gallery (Casablanca, Maroc), Galerie 208 (Paris, France), M CONCEPT Gallery (Dakar, Sénégal), Myriem Himmich Gallery (Casablanca, Maroc), Reiners Contemporary Art (Marbella, Espagne), Revie Projects (Paris, France) et The Bridge Gallery (Paris, France).