Journées du Patrimoine de Casablanca: visite guidée au quartier des Habous

La «Mahkama du Pacha», sise au quartier des Habous était le point de départ des visites guidées des Journées du patrimoine, organisées par l’association Casamémoire, et qui ont pris fin hier dimanche 28 mai 2023. À l’image des précédentes, l’objectif de cette douzième édition de l’évènement était de faire découvrir au public le patrimoine architectural de la métropole.

Environ 300 guides bénévoles ont été mobilisés à cette fin, autour d’un circuit où la femme est cette année à l’honneur, autour du thème «Le Matrimoine, Casablanca au féminin». «On s’est dit qu’il fallait qu’on se penche sur le rôle des femmes dans la préservation du patrimoine», déclare Aymen Bellab, membre de Casamémoire.

Et la mission de transmission va au-delà du cercle de l’association: ce visiteur a décidé de se faire accompagner de sa fille, afin de lui faire découvrir le quartier des Habous et son architecture. «Il y a quatre ans, j’étais moi même guide bénévole dans cet évènement pour le compte des collaborateurs de l’entreprise dans laquelle je travaillais. Et cette année, j’ai décidé de faire découvrir à ma fille la partie la plus ancienne de Casablanca», a-t-il souligné.

Près de 5.000 écoliers ont pris part aux visites guidées, qui se sont déroulées à pied, mais aussi en bus pour certaines zones de la ville, notamment l’aérodrome de Tit Mellil ou Casablanca-Ouest. Et si la majorité des visiteurs ayant suivi les Journées du patrimoine sont des locaux, les étrangers n’étaient pas en reste, comme ce touriste allemand croisé durant la promenade dans le quartier des Habous. «Nous sommes heureux de voir qu’il y a de plus en plus de visiteurs marocains, mais il y a aussi beaucoup d’étrangers qui s’intéressent au patrimoine architectural de Casablanca», confirme Aymen Bellab.