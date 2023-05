Casablanca: un espace culturel dans les sous-sols de l’immeuble Assayag

Au 18, rue Hassan Sghir à Casablanca, se trouve l’immeuble Assayag. Construit en 1930 par l’architecte français Marius Boyer, soit depuis 90 ans, ce bâtiment tient comme un roc.

Si, vu de l’extérieur, il ne paie pas de mine, une fois entré dans ses méandres, en déambulant à travers ses 7 étages, par escalier ou via l’ascenseur, tour par tour, ce mastodonte révèle son charme. Et sa modernité. Ce n’est pas pour rien qu’il a été classé A+, la catégorie la plus élevée dans la liste du patrimoine historique de la métropole.

Ici, près de 130 appartements abritent des habitants représentant plusieurs tranches de la société, des plus riches aux moins nantis. La majorité sont propriétaires, mais beaucoup aussi sont locataires. Mais tous ont une conviction commune: la nécessité de préserver ce bâtiment.

C’est de là qu’est venu l’idée du syndic de l’immeuble de demander aux habitants de transformer tous les lieux communs de la résidence en espaces culturels. Ce rêve s’est réalisé, et à l’occasion des Journées du patrimoine de Casablanca qui prennent fin ce dimanche 28 mai, l’immeuble Assayag a ouvert ses portes au public, les invitant à une exposition, des spectacles de danse, une pièce de théâtre, des performances visuelles et un café littéraire en hommage à la psychologue et sociologue Monique Eleb, décédée le 26 mai à Paris.

Lire aussi : Journées du patrimoine de Casablanca: des espaces privés intègrent pour la première fois le circuit des visites

Résidente de l’immeuble Assayag, elle avait accepté d’ouvrir son appartement afin que ses amis lui rendent hommage dans le cadre de la programmation de ces journées placées cette année sous le thème «Le matrimoine, Casablanca au féminin». «Nous avons demandé aux habitants s’ils étaient d’accord pour qu’on puisse utiliser les parties communes de l’immeuble qui sont magnifiques pour accueillir des activités culturelles tout au long de l’année. Et lors d’une assemblée générale, les habitants ont voté et nous ont donné carte blanche pour faire vivre les lieux», affirme Pierre Pilven, syndic de l’immeuble Assayag.

C’est ainsi que les sous-sols du bâtiment qui abritaient, à la base, toutes les installations techniques (incinérateur, chauffage, trois bassins d’eau pour alimenter les châteaux d’eau, un vide-ordure, accès aux verrières et aux escaliers de secours...) ont été transformés en l’espace culturel «Chez Marius».

Dans un premier temps, les porteurs de ce projet, dont fait également partie Ahmed Idrissi Kaitouni, président du syndic, se sont servis des cotisations des co-propriétaires pour la mise à niveau des sous-sols. «Une partie du travail a été faite, mais nous voulons animer les lieux durant toute l’année avec une programmation culturelle spéciale, et nous irons donc à la recherche de mécènes pour pouvoir assurer la pérennité du projet», souligne Pierre Pilven.