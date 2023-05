«Ana Bidaoui», une nouvelle série documentaire sur le patrimoine de Casablanca

«Ana Bidaoui - Les Mémoires de Casablanca» est le titre d’une série documentaire écrite par Rita El Qessar et réalisée par Nourredine Lakhmari. Elle sera diffusée à partir du dimanche 4 juin à 22 heures sur 2M.

Conçue et produite par la deuxième chaîne avec Ali n’Productions, «Ana Bidaoui - Les Mémoires de Casablanca» propose aux téléspectateurs quatre épisodes de 52 minutes qui racontent l’histoire tumultueuse et turbulente d’une ville aux mille et une facettes, de sa genèse à nos jours.

La série promet de belles surprises et beaucoup d’émotion, avec des archives inédites sur la ville de Casablanca ainsi que des mises en scène exceptionnelles et des outils narratifs originaux pour une production télévisuelle unique.