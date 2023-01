Télé: les 20 ans de «Moukhtafoune» ont attiré 2,5 millions de téléspectateurs sur 2M

L’émission «Moukhtafoune», qui a permis, depuis 2003, à 5.000 familles de retrouver les leurs disparus dans diverses circonstances, a 20 ans. Et pour marquer l’événement, quoi de mieux qu’une émission spéciale. Diffusée sur 2M mercredi 25 janvier 2023, celle-ci a été suivie par 2,5 millions de téléspectateurs. Normal quand on sait le succès de ce programme. Le concept: des familles, souvent des mères, de toutes les régions du Maroc cherchent leurs proches disparus en lançant un avis de recherche enregistré depuis le plateau de la deuxième chaîne nationale.

Présenté à ses débuts par Khalid Adnoune, «Moukhtafoune» a permis à 5.000 familles de retrouver les leurs, disparus dans des circonstances diverses et variées. Les causes de ses disparitions ont fait d’ailleurs l’objet de plusieurs thématiques sociétales traitées dans l’émission. Certaines familles ont ainsi retrouvé leurs disparus après quelques jours, et parfois après plus de 50 ans. C’est le cas des jumeaux, une femme et un homme, qui se sont retrouvés après 62 ans.

«La femme avait été abandonnée et son frère a commencé à la chercher depuis 2014. Il a fini par la retrouver en donnant les noms des parents», a confié Adil Benmoussa, rédacteur en chef principal de «Moukhtafoune», qui a pris le relai de Khalid Adnoune, juste avant Asmaa Ainoune, l’actuelle présentatrice de l’émission. Interrogé par Le360 en marge de l’enregistrement de l’émission spéciale, Benmoussa a affirmé que la soirée d’anniversaire a nécessité 6 mois de travail. «On s’est penchés sur les archives, les temps forts, les histoires captivantes».

L’histoire de Mina Nmili est l’une d’elles. Celle que sa mère adoptive a nommée Mouna a retrouvé sa mère biologique après 33 ans d’éloignement. «J’ai lancé l’avis de recherche en 2019 sur 2M en plein covid. Mes filles m’ont encouragée, mais je ne voulais pas. Elles voulaient connaître leurs grands-parents, leurs oncles. Depuis que j’étais jeune, je savais que la femme qui m’a adoptée n’était pas ma mère», a-t-elle déclaré, très émue. Sa mère, Saadia, à qui on avait dit que sa fille était morte après une intervention à l’hôpital à l’âge de deux ans, l’a retrouvée il y a un an et n’en revient toujours pas.

«Moukhtafoune» continue, depuis 20 ans, d’assurer une mission de service public. «Plusieurs objectifs ont été atteints. 5.000 familles ont retrouvé leurs proches, 30.000 dossiers et demandes des familles ont été traités, plus de 7.000 femmes âgées et hommes âgés ont quitté les maisons de retraite et ont rejoint leurs familles, et nous continuons à recevoir chaque jour entre 20 et 30 appels», a souligné Asmaa Ainoune.