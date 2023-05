Journées du patrimoine de Casablanca: des espaces privés intègrent pour la première fois le circuit des visites

Les Journées du patrimoine sont de retour à Casablanca. Cet évènement, créé en 2008 par l’association Casamémoire pour la protection et la préservation du capital architectural et urbanistique de la métropole, aura lieu cette année du 22 au 28 mai autour de la thématique «Le matrimoine, Casablanca au féminin».

Plus de 300 bénévoles seront mobilisés pour accompagner les visiteurs autour d’un circuit où la femme est à l’honneur. «Loin de vouloir défendre une sorte de supériorité de la femme sur les hommes, nous avons choisi cette année de mettre en valeur les femmes de la ville et leur contribution à l’histoire, la culture et la société», a affirmé Rabéa Ridaoui, présidente de Casamémoire, lors d’une conférence de presse organisée mardi 16 mai au centre culturel américain de Casablanca.

Par exemple, à travers la visite de l’aérodrome de Tit Mellil, c’est l’histoire de la première aviatrice femme dans l’histoire du Maroc, Touria Chaoui, qui sera passée en revue.

Hommage à Jacqueline Aluchon, fondatrice de Casamémoire

Une autre femme, Jacqueline Aluchon, aura droit à un hommage. C’est la fondatrice de l’association Casamémoire en 1995, suite à la démolition de la Villa Mokri, construite par l’architecte français Marius Boyer, décédé en 1947 à Casablanca. C’est lui qui a signé le fameux immeuble Assayag, situé sur le boulevard Mohammed V et qui est devenu l’emblème de l’architecture Art Déco de Casablanca.

«Le syndic de cet immeuble a accepté d’abriter la manifestation en organisant une série d’activités culturelles», a souligné Rabéa Ridaoui, ajoutant que pour la première fois dans l’histoire des Journées du patrimoine, des visites guidées sont prévues chez des particuliers qui ont répondu à l’appel à projets ouvert à tous les acteurs et actrices culturels souhaitant intégrer la programmation culturelle de cette édition.

La Résidence Assayag ouverte au public

Dans la programmation au sein de la Résidence Assayag, figure un hommage à la sociologue et psychologue française Monique Eleb et son travail sur Casablanca. Pendant 12 ans, elle a travaillé avec Jean Louis Cohen sur la création de la ville nouvelle de Casablanca, ce qui a donné lieu à trois ouvrages, dont «Casablanca, mythes et figures d’une aventure urbaine» (1998, réédité de nombreuses fois et traduit en anglais).

«Monique, qui est propriétaire d’un appartement à l’immeuble Assayag, est actuellement hospitalisée en France et nous avons tenu à lui rendre hommage en organisant un café littéraire “Chez Monique” en partenariat avec la librairie Livremoi», a confié Pierre Pilven, syndic de l’immeuble Assayag, dans une déclaration pour Le360.

Autre nouveauté des Journées du patrimoine 2023: le site archéologique Sidi Abderahmane intègre le circuit des visites guidées, où l’on retrouve des incontournables comme l’ancienne médina, le centre-ville historique et les Habous. Et ce n’est pas tout, une traversée de la ville d’est en ouest par bus est également au programme.