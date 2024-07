JO de Paris: le Musée national de la photographie de Rabat accueille l’exposition «Art et Sport»

Cette exposition, initiée par l’Institut français du Maroc, est organisée en partenariat avec la Fondation nationale des musées (FNM). Les photographies exposées ont été puisées dans les fonds photographiques de l’Agence France-Presse (AFP) et du journal français L’Équipe.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu le jeudi 11 juillet, en présence de Mehdi Qotbi, président de la FNM, de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, et de Nawal El Moutawakel, ancienne championne olympique marocaine et membre du Comité international olympique (CIO).

«Le sport est une langue universelle». C’est en ces termes que Mehdi Qotbi a commenté l’exposition. «Je suis heureux d’inaugurer cette exposition dans ce musée, qui participera à populariser le sport à travers un langage universel que sont l’art et la culture», a-t-il poursuivi, avant de remercier l’ambassade de France et l’Institut français du Maroc pour leur contribution à «l’organisation de cette exposition de ces belles photographies».

De son côté, Christophe Lecourtier s’est félicité de l’organisation de cette exposition. «Cette rencontre entre le sport et la photographie symbolise les sportifs, dont certains sont célèbres, comme Nawal El Moutawakel et Hicham El Guerrouj, et leurs exploits photographiés par un artiste. Par sa sensibilité et l’angle de sa prise vue, cet artiste a immortalisé ces exploits».

Première médaillée d’or de l’histoire du Maroc aux JO (400 m haies féminin) à Los Angeles, en 1984, Nawal El Moutawakel a mis en exergue l’importance de ces photographies qui adressent un message fort «à nos athlètes qui participeront aux JO de Paris 2024». Ce seront «des Jeux exceptionnels, les troisièmes du genre que Paris organise», a conclu la membre du CIO.

Selon les organisateurs de l’exposition «Art et Sport», le public marocain va pouvoir découvrir des photographies qui transforment un geste purement sportif en «un moment de grâce et de beauté artistique». À travers le regard photographique, «les mouvements des athlètes se transforment en œuvres d’art qui suscitent de nouvelles émotions».