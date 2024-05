Jazz au Chellah, c’est ce week-end: demandez le programme

Durant ce mois de mai, en pleine saison culturelle, plusieurs évènements sont à l’affiche et le festival Jazz au Chellah fait partie des plus attendus. Prévue du 10 au 12 mai, la 26ème édition de cette grand-messe du Jazz à Rabat, coïncide avec les célébrations de la Journée de l’Europe. Organisé par la délégation de l’UE au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la willaya de Rabat-Salé, Kenitra et la société Rabat région patrimoine historique.

Cet évènement prévoit un programme éclectique. Markus Stockhausen, trompettiste allemand, transcendera les styles jazz pour explorer des paysages sonores inattendus. Il sera accompagné du musicien et poète Aziz Sahmaoui. Leurs compositions s’imprégneront des tonalités riches et envoûtantes des musiques marocaines.

Sarab, originaire de France, fusionnera avec frénésie jazz-rock et lyrisme oriental. La talentueuse joueuse de qanoun, Hiba Mekkaoui, ajoutera sa touche à ce projet sans frontières.

Daniel Garcia, pianiste virtuose espagnol, nous offrira une musique audacieuse mêlant flamenco, électro, rock et musiques cubaines. Sur scène, il croisera le chemin du magicien du oud, Driss el Maloumi, spécialiste des mélodies orientales et amazighes. Inspiré par Edvard Munch, le trio MUNSCH transformera les cris intérieurs en mélodies et ambiances. Avec le groupe Urban Folklore, leurs compositions s’imprégneront des parfums des musiques urbaines et du folklore marocain.

L’Ensemble d’Elise Einarsdotter, composé de jazz moderne, de folklore suédois et de la voix envoûtante de la chanteuse inuit Léna Willemark, mariera harmonieusement le jazz moderne aux musiques traditionnelles suédoises. Le quintet fera la rencontre de Zahra Regragui, percussionniste, pour colorer leur voyage musical des rythmes chaleureux du Maroc.

Les Italiens de JEMM offriront une musique festive créant un groove exceptionnel à vivre en live. JEMM sera accompagné par le maalem Mokhtar Gania, frère cadet de l’incontournable et regretté Mahmoud Gania et de ses deux fils Houssam et Hamza Gania pour clôturer cette édition par un hommage intense à ce grand maitre d’Essaouira.

Le Jazz au Chellah ne se limite pas à ses performances sur scène. En effet, des masterclass pour des artistes musiciens et chanteurs seront animées par Climène Zarkan, chanteuse du groupe Sarab, Aziz Sahmaoui, chanteur et multi-instrumentiste gnaoua, Adrien Lambinet, tromboniste et compositeur.

Un concert déambulatoire dans les rues de Rabat sera offert par le groupe instrumental SALT, avec ses mélodies jazz fusionnant swing, latin, ska et cajun, empreintes de joie de vivre.