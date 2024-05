Musique: Warner Music Middle East accompagnera les finalistes du télé-crochet «Starlight» sur 2M

Warner Music Middle East s’engage à accompagner les cinq finalistes de la saison 2 de l’émission «Starlight», produite et diffusée par 2M. Grâce à ce partenariat, les récompenses ne seront plus limitées à des sommes d’argent, mais viseront surtout le développement artistique et professionnel des gagnants.

«2M et Warner Music Middle East s’unissent pour offrir un accompagnement complet, de la production à la distribution, par des professionnels de Warner Music Group au profit des lauréats, ouvrant ainsi la voie à une croissance artistique et une exposition sans précédent pour chacun d’entre eux», précise un communiqué de la chaîne de Aïn Sebaâ.

Warner Music Middle East s’engage également à produire trois chansons originales, accompagnées de leurs vidéos musicales, pour le grand gagnant de l’émission, Mohamed Madih, lui offrant ainsi une plateforme pour gagner en visibilité et toucher un public mondial. «Je suis extrêmement heureux de cette initiative. Grâce à 2M et ce partenariat impressionnant, ma voix pourra toucher des milliers ou des millions de personnes. C’est un rêve qui devient réalité», a-t-il déclaré.

«Je remercie 2M pour tous les efforts qu’elle fait en faveur des jeunes talents marocains. Ce soutien inestimable sera le catalyseur de ma carrière et fera rayonner l’art marocain. Comme je le dis souvent, “Inchallah Jay al-Khayr”, le meilleur est à venir», a ajouté le grand gagnant de la saison 2 de «Starlight».

De son côté, Anas Al Saoudi, finaliste de la saison 2 de «Starlight», a également exprimé sa grande satisfaction suite à cet accord. Et pour cause, tous les finalistes auront droit à la production d’une chanson sur mesure, accompagnée d’une vidéo musicale de haute qualité.