Culture

ISMAC: Mehdi Qotbi, premier invité de l’Espace 35

Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/10/2026 à 15h49

VidéoL’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma (ISMAC) de Rabat a inauguré ce mardi Espace 35, un espace dédié au débat entre les figures majeures des arts et les étudiants.

Pour ce premier rendez-vous, l’ISMAC et ses étudiants ont invité l’artiste peintre Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM) «pour une rencontre autour de son parcours artistique, ses inspirations et de ce qui nourrit encore aujourd’hui sa peinture».

L’Institut a projeté un document sur les objectifs de cette tribune dédiée à l’échange et au débat entre les figures majeures du 7e art et des différents domaines artistiques et les étudiants de l’institut.

Après cette rencontre placée sous le signe du dialogue entre les arts, de la transmission et du partage d’expériences, l’Espace 35 prévoit d’accueillir d’autres personnalités du monde des arts et de la culture.

Abdessamad Moutei de l’ISMAC a invité les étudiants à profiter de ces instants propices pour renforcer leurs expériences individuelles et connaissances générales et les mettre au service de l’innovation et la création artistique.

Lire aussi : Le cinéaste Hakim Belabbes veut améliorer la formation à l'ISMAC

Lors de la séance inaugurale de l’ISMAC, Mehdi Qotbi exprimé son immense joie de «partager son expérience de vie et son parcours professionnel» avec les jeunes étudiants. Il les invite à croire en leurs rêves, à avoir confiance en eux et à «ne jamais baisser les bras» car «tout est possible».

Profondément attaché au Maroc, qu’il qualifie de pays extraordinaire, Mehdi Qotbi a encouragé cette nouvelle génération à utiliser «son regard et ses caméras pour transmettre des images inspirantes, porteuses d’espoir et tournées vers la lumière».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 27/10/2026 à 15h49
#Mehdi Qotbi#Fondation nationale des musées#cinéma#Arts plastiques#Musée

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