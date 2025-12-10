Impro’Fest: le festival d’improvisation revient pour une seconde édition à Casablanca

Fort du succès de sa première édition, Impro’Fest fait son retour à Casablanca. Les 12 et 13 décembre 2025, le Complexe culturel d’Anfa accueillera deux soirées consacrées à l’improvisation théâtrale, réunissant des artistes du Maroc, de France et de Belgique.

Organisé par la troupe Cazimpro, ce festival d’hiver entend consolider un espace d’échanges entre scènes francophones et mettre en lumière la diversité des formes que peut prendre l’improvisation.

Le vendredi 12 décembre, la programmation s’ouvrira avec un match d’impro opposant trois équipes — Maroc, France et Belgique. Sous l’œil d’un arbitre, les comédiens s’affronteront selon les codes du genre, tandis que le public sera appelé à départager les meilleures performances.

Le samedi 13 décembre, place à une soirée intitulée «Concepts», articulée autour de deux formats:

ImproCiné, où les improvisateurs revisiteront en direct les codes et les mythes du cinéma;

Maestro, un format compétitif dans lequel les comédiens enchaînent les propositions du public jusqu’à l’élection d’un grand gagnant.

Impro’Fest est un festival entièrement financé et produit par Cazimpro, un choix qui permet à la troupe de défendre une ligne artistique libre, exigeante et résolument tournée vers la démocratisation de l’improvisation.

Active depuis 2018, Cazimpro s’est progressivement imposée sur la scène culturelle marocaine à travers des spectacles réguliers à Casablanca, ainsi que des participations à plusieurs rendez-vous internationaux en Suisse, en Belgique et en France.

Avec Impro’Fest, la troupe entend poursuivre une ambition claire: inscrire durablement l’improvisation théâtrale dans le paysage culturel marocain et en faire un véritable espace de rencontre, d’expérimentation et de création spontanée.