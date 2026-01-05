Ilyass Alami Afilal, artisan de la scène émergente, n’est plus

Culture

Figure discrète mais influente de la scène artistique marocaine, le communicant et curateur Ilyass Alami Afilal s’est éteint à l’aube de ce lundi 5 janvier 2026 à Casablanca, à l’âge de 62 ans. Ami fidèle des artistes et fervent défenseur de la création émergente, il laisse derrière lui une empreinte humaine et culturelle profondément saluée.

Ilyass Alami Afilal, communicant de métier et curateur par passion, s’est éteint à l’aube de ce lundi 5 janvier 2026 à Casablanca, à l’âge de 62 ans. Ami fidèle des artistes et fervent défenseur de la scène émergente, il laisse derrière lui un héritage humain et culturel profondément salué.

Le 12 août 2025, il présentait ses condoléances à la famille de l’artiste Najwa El Hitmi. Quelques mois plus tard, ce sont aujourd’hui tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin qui annoncent, avec émotion, son décès.

Figure bienveillante du milieu culturel, il laisse un vide immense. «Il y a des personnes qui passent dans nos vies comme une lumière douce: elles n’élèvent pas la voix, mais elles élèvent le sens. Ilyass Alami Afilal était et restera de celles-là», écrit l’artiste Kacem Gharba.

Authentique, loyal, profondément humain, vivant et gentil: les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, dressant le portrait d’un homme unanimement respecté. «Tu resteras présent dans les souvenirs, dans les histoires qu’on racontera de toi, dans les sourires que tu as laissés derrière», poursuit Kacem Gharba.

Lire aussi : Casablanca: le 1er Salon national des artistes émergents de l’art contemporain se poursuit jusqu’au 30 novembre à la Villa des Arts

Au-delà de ses qualités humaines, Ilyass Alami Afilal s’était donné, ces dernières années, pour mission de révéler et d’accompagner les talents artistiques émergents. C’est dans cet esprit qu’est né le Salon national des arts émergents. La deuxième édition de cet événement s’est achevée le 31 décembre dernier à la Villa des Arts de Casablanca, comme un ultime aboutissement avant son départ.

«Repose en paix, très cher ami. Tu as tellement œuvré pour la structuration de la scène émergente depuis de nombreuses années», écrit pour sa part la curatrice Tania Chorfi.

Gratuit et ouvert à tous, le salon proposait un regard pertinent et novateur sur les artistes de demain, qu’ils soient professionnels, amateurs ou simples curieux. Son originalité résidait notamment dans l’implication de médiateurs culturels tout au long de l’événement, chargés de commenter les œuvres, d’expliquer les démarches artistiques et de favoriser l’échange entre artistes et public.

Une vision généreuse et engagée de l’art, à l’image d’Ilyass Alami Afilal, dont l’empreinte continuera de marquer la scène artistique marocaine.

