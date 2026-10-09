Culture

Galerie Banque populaire à Rabat: hommage à Abderrahmane Rahoule avec huit peintres contemporains

Abderrahmane Rahoule est un peintre, sculpteur, céramiste, théoricien et pédagogue marocain (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/10/2026 à 20h19

VidéoLa galerie de la Banque Populaire de Rabat-Kénitra a inauguré jeudi dans la capitale l’exposition «Du Groupe de Casablanca aux nouvelles générations», un dialogue intergénérationnel doublé d’un hommage à Abderrahmane Rahoule.

Organisée du 8 octobre 2026 au 27 mars 2027, l’exposition réunit les œuvres d’Abderrahmane Rahoule, figure emblématique de la scène artistique marocaine, et celles de huit jeunes créateurs talentueux, pour la plupart lauréats de l’École des Beaux-Arts de Casablanca.

Née d’une carte blanche initialement confiée à Abderrahmane Rahoule, cette manifestation, selon une brochure, s’est transformée, «à l’initiative des jeunes artistes, en un vibrant hommage à leur mentor».

Artiste aux multiples talents -peintre, sculpteur, céramiste–, enseignant et ancien directeur de l’École des Beaux-Arts de Casablanca, Abderrahmane Rahoule a marqué «plusieurs générations par son exigence, sa générosité et son engagement dans l’accompagnement des talents prometteurs»

Cette exposition, a-t-on indiqué de même source, constitue également «une occasion précieuse de replonger dans l’histoire du Groupe de Casablanca, mouvement fondateur de la modernité artistique marocaine, dont Abderrahmane Rahoule fut l’un des acteurs les plus marquants».

Cet héritage intellectuel et artistique constitue la toile de fond de cette rencontre. Les huit jeunes artistes participants sont Yahya Al Mukhtari, Youness Amriss, Nabil Bahya, Zineb Bennani-Smires, Mohammed El Belaoui, Zineb El Ouardi, Oussama Mahassine et Youness Miloudi.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/10/2026 à 20h19
#Galerie Banque Populaire#Arts plastiques#Rabat#Peinture#Abderrahmane Rahoule

LEs contenus liés

Culture

Rabat. Vidéo. Les musiciens de Dibaji à la galerie de la Banque populaire

Culture

Rabat: éloge de la couleur à la Galerie de la Banque Populaire

Culture

L’Institut national des beaux-arts de Tétouan s’agrandit

Culture

La Fondation Al Mada célèbre les brillants étudiants des beaux-arts

Articles les plus lus

1
Ouverture du Parlement: les défis de la déconcentration, de la jeunesse et de la migration au cœur du discours du Roi
2
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
3
Sahara: après les fanfaronnades, le chef de la diplomatie algérienne passe aux lamentations
4
Barrages: les réserves légèrement à la hausse à la faveur des pluies
5
Autour de moi, tout le monde devient coach
6
Parution. «Alger-Paris. Affaires toxiques»: le livre-choc d’une relation empoisonnée
7
Une saison au Maârif
8
Casa-Sud, découvrez en images l’avancée du chantier de la future gare nouvelle génération
Revues de presse

Voir plus