Galerie Banque populaire à Rabat: hommage à Abderrahmane Rahoule avec huit peintres contemporains

Organisée du 8 octobre 2026 au 27 mars 2027, l’exposition réunit les œuvres d’Abderrahmane Rahoule, figure emblématique de la scène artistique marocaine, et celles de huit jeunes créateurs talentueux, pour la plupart lauréats de l’École des Beaux-Arts de Casablanca.

Née d’une carte blanche initialement confiée à Abderrahmane Rahoule, cette manifestation, selon une brochure, s’est transformée, «à l’initiative des jeunes artistes, en un vibrant hommage à leur mentor».

Artiste aux multiples talents -peintre, sculpteur, céramiste–, enseignant et ancien directeur de l’École des Beaux-Arts de Casablanca, Abderrahmane Rahoule a marqué «plusieurs générations par son exigence, sa générosité et son engagement dans l’accompagnement des talents prometteurs»

Cette exposition, a-t-on indiqué de même source, constitue également «une occasion précieuse de replonger dans l’histoire du Groupe de Casablanca, mouvement fondateur de la modernité artistique marocaine, dont Abderrahmane Rahoule fut l’un des acteurs les plus marquants».

Cet héritage intellectuel et artistique constitue la toile de fond de cette rencontre. Les huit jeunes artistes participants sont Yahya Al Mukhtari, Youness Amriss, Nabil Bahya, Zineb Bennani-Smires, Mohammed El Belaoui, Zineb El Ouardi, Oussama Mahassine et Youness Miloudi.