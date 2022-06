© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

La ville de Fès abrite, depuis le 2 jusqu'au 5 juin, la 25e édition du Festival national de la musique andalouse. Cette manifestation artistique vise à préserver ce patrimoine musical marocain et contribuer à la mise en place de stratégies visant à promouvoir cet art sur les plans national et international.

Le coup d’envoi de la 25e édition du Festival national de la musique andalouse, organisée par la mairie de Fès, le Conseil de la région de Fès-Meknès et la Fondation patrimoine de la ville, a été donné jeudi dernier à la grande salle de Fès Médina. Le programme de cette manifestation comprend des soirées artistiques auxquelles prendront part des orchestres pionniers de cette musique authentique, représentant les différentes villes du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, Rachid Bennani, responsable du Comité scientifique des fêtes du patrimoine à Fès, a tenu à souligner qu’après deux ans de pause forcée due à la pandémie de Covid-19, la capitale spirituelle renoue avec ses festivals de musique, précisant que les férus de la musique andalouse sont venus des quatre coins du Royaume, mais aussi de l’étranger.

Abdelkader Filali, artiste, a, de son côté, fait part de sa joie de participer à cette manifestation culturelle, tout en soulignant l'importance de cet événement artistique qui connaît la participation de plusieurs groupes qui tâcheront d’émerveiller un public de fins connaisseurs avec un florilège des plus beaux chants de cet art musical sublime.

Le Festival de la musique andalouse est considéré comme l'un des évènements artistiques majeurs organisés à Fès afin de promouvoir et de pérenniser le patrimoine culturel et artistique local et national, aux côtés des festivals du Madih et Samaa, de l'art du Malhoun, de la culture soufie et de la culture amazighe.