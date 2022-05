© Copyright : DR

Les plus grands festivals de musique du Maroc auront bien lieu en 2022. Le bal s'ouvrira avec le Festival Gnaoua d'Essaouira, dans un nouveau format, qui sera suivi par le Festival des musiques sacrées de Fès, puis Jazzablanca en juillet.

La disette culturelle n’a que trop duré. Et les organisateurs de festivals au Maroc avaient hâte de se remettre en selle. Cet été 2022 leur rêve, tout au moins celui-ci, va enfin se réaliser puisque c’est la reprise de plusieurs grands rendez-vous et ce, après deux ans d’absence due à la pandémie de Covid-19.

Le Festival Gnaoua d’Essaouira, le Festival des musiques sacrées de Fès, Jazzablanca, Tanjazz, Timitar, l'Oasis Festival de Marrakech, le Moga Festival d’Essaouira, le festival Taragalte de M'hamid El Ghizlane, L’Boulevard… Mis à part Mawazine, les plus grands et les plus anciens festivals de musique du Maroc vont donc reprendre en 2022. Certains ont d'ores et déjà dévoilé leurs dates et leur programmation, quand d’autres attendent de pouvoir ficeler leur organisation avant de se prononcer. C’est le cas de Tanjazz, de Timitar, d’Oasis Festival et du L’Boulevard.

Des festivals, à solide réputation comme celui de Gnaoua, celui des musiques sacrées ou encore L’Boulevard, embauchent des personnes à temps plein et d’autres en freelance.

Une reprise que les professionnels du secteur attendaient avec impatience, ayant hâte de renouer avec leur «vrai» métier. «Plusieurs personnes qui travaillaient en back-office sur l’organisation des festivals de musique, tous métiers confondus, étaient obligées de chercher ailleurs, pour assurer leur revenu et là avec l’annonce de la reprise, ils ont été nombreux à démissionner pour travailler sur les festivals» à nouveau, confie une chargée de relations presse ayant requis l’anonymat dans une déclaration pour Le360.



Festival Gnaoua Tour, du 3 au 24 mai 2022

Le festival Gnaoua d’Essaouira, par exemple, créé il y a 25 ans, dispose d'une équipe permanente d’une dizaine de personnes et de freelances qui se comptent par dizaines. Selon Neila Tazi, la fondatrice de ce grand rendez-vous, les salariés ont continué à toucher leur salaire pendant la période d’arrêt qui a duré deux ans et qui a été conditionnée par les mesures préventives pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L’allégement des restrictions en janvier 2022 a activé sérieusement l’option de relance des festivals.

«Face à l’absence des conditions et des délais nécessaires pour organiser le festival dans son format habituel, nous avons pensé, exceptionnellement cette année, à organiser le Gnaoua Festival Tour, décidé il y a trois mois à peine. Je rappelle que deux éditions du festival ont été annulées alors même qu’à la veille de la crise du Covid-19 les gnaouas ont été inscrits sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Cette tournée sera l’occasion pour les gnaouas de chacune de ces 4 villes de se produire dans leurs villes respectives», souligne Neila Tazi.

Et d'ajouter, «le retour s’est donc opéré dans la détermination, pour continuer à raconter ce très beau récit marocain qu’est le Festival gnaoua et musiques du monde». Neila Tazi a rappelé qu’en 2020, le festival a accusé une perte de 3 millions de dirhams à cause des annulations dues à la pandémie.



Festival des musiques sacrées de Fès du 9 au 12 juin 2022

Le festival des musiques sacrées de Fès, organisé par la Fondation Esprit de Fès, a également dû s’adapter. Entres autres changements: la durée du festival a été revue à la baisse, quatre jours, au lieu des huit jours habituellement.

«Nous avons réduit la durée, les prix du pass d’accès pour l’ensemble du festival, et nous avons également dû réduire le budget», avait déclaré Driss Khrouz, le directeur de la fondation Esprit de Fès, organisatrice du festival.

Festival Jazzablanca du 1er au 3 juillet 2022

En juillet, cette fois-ci à Casablanca, un autre festival, Jazzablanca est également très attendu par les mélomanes et grands amateurs du jazz. L’évènement aura lieu du 1er au 3 juillet 2022 et prévoit un line-up très séduisant avec des têtes d’affiche du calibre d’Ibrahim Maalouf, de Ben Harper, de Gilberto Gil ou encore d'Asaf Avidan.

Deux principaux changements cette année: la durée du festival qui a été raccourcie à trois jours au lieu de six et le lieu qui a été modifié. Le festival se déroulera à Anfa Park au lieu du traditionnel hippodrome d’Anfa.

Deux soirées Timitar, fin juillet...

En juillet 2022, un format adapté d’un autre festival, dans un tout autre registre, la musique amazighe en fusion avec les musiques du monde, va animer la ville d’Agadir. Vous l’avez deviné, on parle bien du festival Timitar, musiques du monde d’Agadir. Son directeur artistique, Brahim Mazned, avait annoncé qu’en attendant la tenue du festival Timitar en 2023, deux soirées avec concerts et conférences seraient organisées vers la mi-juillet 2022. Mais à l’heure où nous mettons en ligne, ni la programmation ni les dates précises n’ont été fixées, ni officiellement annoncées.

Le Festival national des arts populaires de Marrakech du 1er au 5 juillet 2022

A Marrakech cette fois-ci, le Festival national des arts populaires, dans sa 51e édition, aura lieu du 1er au 5 juillet 2022 au Palais Badii. Cet évènement a été le premier à annoncer sa reprise en 2022, le 14 mars dernier.

Moga Festival à Essaouira, en septembre 2022

Enfin, le festival de musique électro, considéré comme un festival boutique dans le jargon des spécialistes de l’évènementiel, le Moga Festival d’Essaouira, aura lieu en 2022. Les organisateurs ont ainsi dévoilé la liste des artistes qui seront présents du 30 septembre au 2 octobre 2022 et ont lancé la billetterie.