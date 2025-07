Entouré de grandes stars de la scène urbaine, Najm frappe fort avec «U», un EP dense et intensément personnel

Le 18 juillet marque une nouvelle étape dans la trajectoire d’artiste de Najm. Avec son EP U, l’artiste s’aventure encore plus loin dans la création d’un univers cohérent, intime et radicalement personnel. En cinq morceaux, il distille ses obsessions: l’attachement, le manque, la confusion des sentiments, la peur d’aimer… Des thèmes qu’il transforme en matière brute, servie par une production minimaliste, organique, presque chirurgicale. Un projet fort, court et dense, dans lequel chaque détail semble pesé, calculé et senti.

Manal, Tchubi, Zamdane…telle est la dream team de Najm pour ce nouvel EP, chacun apportant une nuance différente à cette introspection collective. Le morceau Riri&Rocky, avec Manal, concrétise une connexion artistique perceptible depuis 2024. Pendant sa grossesse, la jeune femme partageait régulièrement sur ses réseaux le titre Rata de NAJM, touchée par sa profondeur et son intensité. Même après son accouchement, le morceau l’accompagnait encore. Une résonance émotionnelle qui annonçait déjà une rencontre artistique, sans qu’elle ne soit jamais officialisée, jusqu’à aujourd’hui.

De son côté, Tchubi pose sa voix chargée d’émotions sur Afraid of lovin’U, un titre à vif, où la peur de l’amour devient presque palpable.

Quant à Zamdane, il insuffle à Obsessed sa mélancolie artistique. Quelques semaines avant la sortie, Najm était d’ailleurs apparu sur Skyrock à Paris, en invité de Zamdane, pour y dévoiler en exclusivité le single ‘Bout U. Une apparition qui avait discrètement préparé le terrain.

Tout autour du projet, Najm continue d’exercer un contrôle total sur son image. Il refuse toujours de montrer son visage, sauf que cette fois, ce n’est pas un masque qui le cache, mais une main. Ce geste, reproduit par tous ses «complices» sur Instagram dans une campagne de teasing énigmatique et silencieuse, a rapidement enflammé les réseaux. Manal, Tchubi et Zamdane, tous ont posté des photos similaires, la main devant le visage, sans légende, semant le doute et attisant la curiosité des fans. Le lien avec Najm ne s’est révélé qu’après coup, confirmant officiellement le lancement de ce nouvel EP.

La photo mystère partagée sur les réseaux sociaux de Manal, Tchubi et Zamdane pour le teasing.

Et derrière ce silence soigneusement entretenu, il y a une démarche artistique forte: Najm conçoit lui-même toute la direction créative de ses projets, du son à l’image, en passant par la narration visuelle. Graphisme, atmosphère générale, moodboards, visuels, codes esthétiques: tout est pensé en cohérence. U ne fait pas exception. L’EP prolonge la ligne artistique de ses précédents projets, tout en affirmant davantage sa signature: une épure élégante, une pudeur maîtrisée, une émotion retenue mais toujours présente.

Sélectionné par Spotify pour son programme Radar, Najm s’impose comme une figure montante respectée de la scène urbaine marocaine. Son premier concert à Rabat au cinéma la Renaissance s’est joué à guichets fermés, et plusieurs artistes dont Stormy et Ouenza l’ont déjà soutenu ou relayé. Mais loin de capitaliser sur un bruit promotionnel tapageur, il avance à sa manière: dans la discrétion et la rigueur. Il ne cherche pas à dominer la scène par la visibilité, mais par la profondeur de son propos et la maîtrise de sa vision.

Avec U, Najm ne se contente pas de livrer un nouveau projet musical. Il affirme un peu plus encore sa démarche: celle d’un artiste total, qui préfère le mystère à l’exposition, l’élégance à la surenchère, et l’émotion à nu aux effets de manche. Un retour discret, mais difficile à ignorer.