Orna Barbivay, ministre israélienne de l'Economie et de l'Industrie, s'est rendue mercredi 23 février 2022, en compagnie de son mari, l’avocat Moshe Barbivay, et de Mehdi Qotbi, président de la FNM, au musée Dar El Bacha, à Marrakech.

Depuis Marrakech, où elle s'est rendue, mercredi 23 février 2022 avec son mari, Moshe Barbivay, natif de la ville Ocre, et Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, la ministre israélienne de l'Economie et de l'Industrie a rendu un vibrant hommage au roi Mohammed VI et aux Marocains.

En visite au Maroc depuis le dimanche 20 février 2022, Orna Barbivay, ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, a effectué, ce mercredi 23 février 2022, une visite à Marrakech, en compagnie de son époux, qui y est né dans les années 50 et de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM).

C’est dans un climat visiblement chaleureux et détendu, au musée Dar Al Bacha, bâtisse confiée à la Fondation nationale des musées qui témoigne, grâce à ses expositions, de la richesse et de la diversité du patrimoine marocain et de ses multiples composantes, que la ministre Orna Barbivay a décidé de rendre hommage au roi Mohammed VI.

«A Sa Majesté le Roi du Maroc, je voudrais dire que partout au Maroc, nous avons vu l'inspiration qu'il transmet au peuple marocain et nous allons en tirer leçon pour l'adapter chez nous en Israël», a-t-elle déclaré.

La ministre israélienne a par ailleurs remercié le Maroc pour la chaleur humaine qui émane de ses habitants si accueillants.

«Nous sommes arrivés au musée Dar El Bacha, et je suis très heureuse de remercier de tout cœur le Maroc pour son accueil si chaleureux tout au long de mon séjour de quatre jours», a-t-elle confié.

Lors de ce même message, la ministre israélienne a rappelé les entretiens qu’elle a eus lundi 21 février 2022 avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget. Elle a également rencontré Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences.

«Je me suis entretenue avec trois ministres du gouvernement du Maroc qui m’ont exprimé leur forte volonté de tisser des liens plus solides avec Israël. Le gouvernement d’Israël partage la même volonté et je suis là pour dire que nous ferons tous les efforts nécessaires du côté israélien pour renforcer nos liens», a-t-elle ainsi précisé.

En outre, cette visite organisée à Marrakech a permis à la ministre israélienne d’explorer le musée Dar Al Bacha, un lieu emblématique qui retranscrit, au travers de ses expositions et ses collections permanentes, la richesse et la diversité culturelle marocaines, forte de la présence du patrimoine judaïque.

La ministre israélienne y a été sensible et n'a pas manqué de partager son sentiment en déclarant que ce lieu culturel «représente la cohabitation de l'islam et du judaïsme au Maroc. C’est un lieu très important pour notre relation».

Et d’ajouter: «Je remercie également Mehdi Qotbi qui nous a accueillis aujourd’hui, ici. Ce que vous faites, ce que vous symbolisez, quant au poids de la culture et de l’art dans la création des liens entre les peuples est très important, et j’attends de vous voir en Israël».

«C’est ma première visite au Maroc, et je ne doute pas qu’il y en aura beaucoup d’autres. Que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, je sais que je reviendrai», a-t-elle conclu avec un enthousiasme évident.