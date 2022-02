Orna Barbivay, ministre israélienne de l'Économie et de l’Industrie, s’est rendue le matin de ce mardi 22 février 2022 à l’usine de Gottex, fabricant israélien de maillots de bain, qui se trouve aux environs de Rabat.

Dans une publication sur LinkedIn, Einat Levi, chargée des affaires économiques au Bureau de liaison d’Israël au Maroc, a indiqué que la ministre israélienne de l'Economie et de l’Industrie, Orna Barbivay, a visité le fabricant et le producteur israélien de maillots de bain, Gottex, basé près de Rabat.

Selon Einat Levi, cette usine représente un «exemple d’une industrie israélienne de mode et de textile qui fabrique au Maroc depuis 2008, et qui est considérée comme l’un des meilleurs leaders mondiaux en matière de maillots de bain».

La chargée des affaires économiques au Bureau de liaison d’Israël au Maroc a également souligné qu’actuellement «Gottex emploie près de 1.000 travailleurs locaux et exporte vers diverses destinations à travers le monde. Il s’agit d’un véritable exemple de la façon dont les industries israélienne et marocaine peuvent travailler ensemble et se compléter mutuellement».

Lundi 21 février, la ministre israélienne de l'Economie et de l’Industrie, Orna Barbivay, a signé avec Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, un accord de coopération économique entre le Maroc et Israël visant, entre autres, à créer des zones industrielles qualifiées au Maroc.

Ces zones permettront de concrétiser la coopération tripartite Maroc-Israël-Etats-Unis dans le domaine du commerce et de l'investissement et de faciliter l'accès direct des marchandises produites dans ces zones au marché américain.

L'accord prévoit, en outre, la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l'échange d’expertise et l’organisation d’évènements promotionnels et de visites d’affaires. Il a également pour objectif d'instaurer une coopération bilatérale sur les questions de normalisation et de réglementation, entre les entités du secteur privé des deux pays (organisations patronales, chambres de commerce…) et dans les domaines de la recherche et développement (R&D), de l'innovation et des petites et moyennes entreprises.

La ministre s’est aussi entretenue hier avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, de même qu'avec Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget. Elle a également rencontré Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences.