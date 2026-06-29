De Mawazine à Jerash: 2026, l’année de la consécration internationale pour Amine Boudchart

Le compositeur, arrangeur et chef d’orchestre franco-marocain était à l’affiche du Festival Mawazine à Rabat le 26 juin 2026. Une étape importante qui amorce une tournée qui le conduira sur plusieurs des plus grandes scènes culturelles du monde arabe.

Le 10 juillet, il se produira à Riyadh pour la 2ème fois après sa participation au Riyadh Season en 2024. Le 22 juillet, il retrouvera le public marocain à l’occasion du Festival Issawa de Meknès. Il poursuivra ensuite son parcours international avec une participation au prestigieux Festival de la Culture et des Arts de Jerash, en Jordanie, le 29 juillet. Le mois d’août le mènera en Tunisie avec deux rendez-vous majeurs: le Festival International de Sfax le 8 août et le Festival International de Bizerte le 9 août, avant une clôture en apothéose au célèbre théâtre romain de Carthage le 31 août.

Cette présence dans les festivals les plus réputés de la région illustre l’ascension remarquable d’un artiste qui a su créer un langage musical universel à partir du riche patrimoine de la musique arabe. À travers ses arrangements, ses 10 compositions très modernes et son concept devenu emblématique, il rassemble des publics de toutes générations autour d’un répertoire qui traverse les époques et les frontières. À ce jour, Amine Boudchart a également signé une dizaine de compositions originales, témoignant de sa capacité non seulement à revisiter le patrimoine musical, mais aussi à enrichir la scène artistique de créations inédites portant sa propre signature.

L’une des forces d’Amine Boudchart réside précisément dans sa capacité à réconcilier tradition et modernité. Ses spectacles redonnent vie aux grandes œuvres du répertoire arabe tout en leur apportant une lecture contemporaine capable de séduire aussi bien les connaisseurs que les nouvelles générations. Cette approche lui a permis de construire une communauté de passionnés qui dépasse largement les frontières nationales.

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Le succès rencontré par ses tournées et la reconnaissance dont il bénéficie aujourd’hui auprès des principaux festivals du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord témoignent d’une évolution plus profonde: l’émergence d’artistes capables de porter la culture arabe sur les grandes scènes internationales avec des standards de production et d’exigence artistique comparables aux meilleures références mondiales.

Si Boudchart revendique avant tout son attachement à l’héritage musical arabe dans sa diversité, son parcours illustre également la contribution croissante des talents issus du Maroc au rayonnement culturel de la région. Son succès participe ainsi à renforcer la place du Royaume comme l’un des principaux carrefours culturels du monde arabe et de la Méditerranée.

Le concert de Mawazine constituera ainsi bien davantage qu’une simple étape de tournée. Il marquera le point de départ d’un été qui pourrait consacrer définitivement Amine Boudchart comme l’une des figures majeures de la scène musicale arabe contemporaine, lui qui avait déjà réuni plus de 200.000 spectateurs à Mawazine l’année dernière.