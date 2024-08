Dans les coulisses de «Jackpot», premier film de Rachid Mouhib, avec Abdelkader El Kharraz au casting

Le long-métrage «Jackpot» est actuellement en tournage à Casablanca, une comédie dont le casting aligne une belle brochette d’acteurs de renom. «Cette comédie d’action raconte l’histoire de trois jeunes issus d’un quartier populaire qui ont échoué dans leur parcours de vie, jusqu’au jour où ils retrouvent leur amie d’enfance, devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux. Étant complètement coupés du monde de l’Internet, ils découvrent tout un univers dont ils veulent à leur tour tirer profit», raconte Rachid Mouhib, réalisateur du film et nouvel entrant dans le cinéma marocain.

Le personnage de l’influenceuse, nommée Soumiya Star, est interprété par Wissal Perez, visage montant du grand écran qui partage l’affiche avec des noms bien plus installés dont Tarik Boukhari, Omar Lotfi et Najat El Wafi, qui joue le rôle de Saadia, également influenceuse.

«Lorsque je suivais mes études à l’étranger, il m’arrivait de regarder des vidéos de mamans qui tenaient des chaînes YouTube, et ce monde me fascinait. Je voulais en savoir davantage et je suis ravie d’interpréter ce personnage», confie la comédienne dans un échange avec Le360.

Plus surprenante est la présence au casting de Abdelkader El Kharraz, officier de police retraité devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à ses chroniques criminelles. Ce n’est pas sa première expérience au cinéma, puisqu’il avait déjà joué dans «Autisto», de Jérôme Cohen-Olivar, dont le tournage s’est déroulé à Casablanca en juin dernier.

«Je joue le rôle d’un policier, rôle que je sais bien évidemment interpréter, puisque c’est celui que j’ai toujours eu dans la vraie vie», déclare-t-il, tout en suggérant aux cinéastes de lui permettre de camper d’autres personnages. «J’en suis parfaitement capable», assure-t-il.