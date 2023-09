Codification des livres et des œuvres musicales: le Maroc abrite l’AG de l’ISBN

Présidées par le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), Mohamed Al Farane, en présence notamment de la directrice exécutive de l’ISBN, Stella Griffiths, ces assises ont exprimé leur solidarité avec le Maroc et leurs sincères condoléances au roi Mohammed VI.

Les travaux ont par la suite été axés sur les moyens de promouvoir les activités de l’ISBN à travers l’identification des priorités et des besoins notifiés par les membres, selon le directeur de la BNRM.

Les participants ont évoqué les développements récents qu’a connus l’industrie de l’édition en faisant le point sur les utilisations correctes du code ISBN pour les livres. Le Maroc, via la BNRM, a exprimé sa volonté de mettre son expertise au service des pays africains.

Il faut rappeler que l’ISBN (en français: numéro international normalisé du livre), a pour but d’identifier de manière univoque une monographie, quel que soit le support de publication. Il s’agit d’octroyer via cette agence internationale et des canaux nationaux un code numérique ISBN en vue d’enregistrer et de conserver les droits d’auteurs des livres et des répertoires musicaux.

Lire aussi : Donation de la bibliothèque de feu Mohamed Arkoun à la BNRM

L’agence internationale ISBN, basée à Londres, a été désignée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en tant qu’autorité d’enregistrement internationale, permettant aux bibliothèques et librairies du monde entier d’identifier les livres publiés et facilitant la gestion de tous les secteurs de l’industrie du livre.

Au Maroc, il existe une structure nationale installée au sein de la BNRM, chargée de la procédure du numéro international normalisé.