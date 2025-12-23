Cérémonie à l’ambassade de l’Inde en hommage au caftan marocain

Lors du défilé de mode organisé à l’ambassade de l’Inde à Rabat en hommage au caftan marocain, le 23 décembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

L’ambassade de l’Inde à Rabat a organisé ce mardi une importante cérémonie de commémoration en hommage au caftan marocain, après sa récente inscription par l’UNESCO comme patrimoine immatériel universel.

Dans une allocution, l’ambassadeur de l’Inde, Sanjay Rana, a félicité le Maroc pour cette consécration, exprimant sa joie que cette inscription ait été actée à New Delhi, capitale de l’Inde, le 10 décembre 2025, à l’occasion d’une réunion de l’UNESCO.

Pour célébrer cet événement, l’ambassade indienne a organisé un défilé de mode dédié au caftan marocain, auquel ont participé des étudiantes de l’Université polytechnique Mohammed VI (UM6) et de l’Université Mohammed V. Toutes vêtues de caftans, brodés ou plus sobres, les jeunes femmes – une vingtaine au total – ont défilé dans un ordre impeccable devant une assistance manifestement émerveillée par la beauté et la diversité des tenues présentées.

Ce défilé, vivement applaudi, a été organisé sous la supervision de la Marocaine Amal El Haidi, fondatrice du réseau «Youth and Diplomacy Network», qui œuvre à la valorisation des échanges culturels et à l’implication de la jeunesse dans les initiatives diplomatiques.

Pour rappel, le caftan marocain a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO le 10 décembre 2025, reconnaissance de son rôle emblématique dans l’identité marocaine, des savoir-faire artisanaux qui l’entourent – broderie, couture et ornement – ainsi que des traditions liées à sa fabrication et à son port lors de cérémonies et de célébrations. Cette inscription met en lumière les compétences des maîtres artisans et les pratiques culturelles qui assurent la transmission de cet héritage, malgré les objections initiales de l’Algérie, qui avait également soumis une candidature collective.

Au-delà de la reconnaissance internationale, cette cérémonie à Rabat illustre la capacité du caftan marocain à dépasser les frontières, devenant un vecteur de dialogue culturel et un symbole vivant d’un patrimoine qui continue de se réinventer sans renier ses racines.