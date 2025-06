Ce que Huang Xiaoming, le Tom Cruise de Chine, pense du Maroc

Huang Xiaoming, la superstar chinoise souvent comparée à Tom Cruise pour son immense popularité, a partagé ses impressions sur le Maroc, des mots emplis d’émotion et de chaleur, suite au tournage de la célèbre émission «Chinese Restaurant» à Tanger. Son expérience de 21 jours dans le pays a visiblement laissé une marque indélébile sur l’acteur, visiblement charmé par l’hospitalité et la beauté du Maroc.

L’acteur n’a pas tari d’éloges sur le Maroc, le décrivant comme un pays «vraiment magnifique». Il a été particulièrement touché par la diversité des paysages, qu’il a jugés «superbes». Mais c’est l’accueil des Marocains qui semble avoir le plus marqué Huang Xiaoming et son équipe. Il a souligné la gentillesse et la convivialité des habitants. «Dans la rue, on entend souvent des amis marocains nous dire: “Ni hao, ni hao!”. Ils sont très accueillants envers les amis venus de Chine. Cela nous touche profondément», a-t-il confié. Cette chaleur humaine et cette ouverture ont profondément ému la star.

La découverte de la gastronomie marocaine a également été un point fort de son séjour. Huang Xiaoming a avoué avoir exploré une «cuisine marocaine excellente», un compliment qui témoigne de la richesse culinaire du Maroc. Lors de ce tournage, l’objectif était également de faire découvrir la cuisine chinoise aux Marocains et aux Africains, un échange culturel que l’acteur espère voir apprécié.

Huang Xiaoming a exprimé un souhait sincère: voir davantage de Marocains voyager en Chine. Il a insisté sur la transformation et la beauté actuelle de son pays natal, déclarant que la Chine est «vraiment formidable et tellement belle». Cette invitation souligne son désir de renforcer les liens interculturels et de partager la richesse culturelle de son pays.