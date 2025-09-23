Culture

Casablanca: la 4ème date du show de Gad Elmaleh repoussée d’un jour

Gad Elmaleh.

Casablanca devra patienter un jour de plus pour applaudir Gad Elmaleh. Sa quatrième date du spectacle «Lui-même», initialement prévue le 28 septembre, est décalée au 29 septembre 2025, le Complexe Mohammed V étant réquisitionné pour un match du Wydad. Pas de panique: les billets restent valables et ceux qui ne pourront pas se libérer auront droit à un remboursement.

Par Qods Chabâa
Le 23/09/2025 à 16h21

Initialement prévue le dimanche 28 septembre, la quatrième représentation du spectacle «Lui-même» de Gad Elmaleh au Complexe Mohammed V de Casablanca est reportée au lundi 29 septembre 2025 à 20h.

Ce décalage est dû à la tenue, le même jour, du match de la Botola opposant le Wydad Athletic Club au Renaissance Club Athletic Zemamra. «Ce report vise à garantir la sécurité et le bon déroulement des deux événements», expliquent les organisateurs dans un communiqué publié mardi 23 septembre.

Lire aussi : Gad Elmaleh: «Il y a une grande attente du public marocain et je l'assume, même si cela met une certaine pression»

La production, Icon Prod, dirigée par Redouane Bouzid, précise que les billets achetés pour le dimanche restent valables pour la nouvelle date, et qu’un remboursement intégral sera proposé aux spectateurs indisponibles. Les représentations des 25, 26 et 27 septembre sont, quant à elles, maintenues.

À noter que Gad Elmaleh avait initialement programmé trois dates pour son spectacle «Lui-même». Face à l’engouement du public, une quatrième soirée a été ajoutée… et ses 3.500 billets se sont écoulés en seulement 45 minutes, selon la production.

