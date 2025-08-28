Gad Elmaleh surprend en devenant bénévole hospitalier à Lourdes (dans la vraie vie)

C’est dans la plus grande discrétion que Gad Elmaleh, 54 ans, a rejoint Lourdes la semaine dernière. Non pas pour y faire une apparition publique ou tourner un film, mais pour répondre à un désir intime: celui de «vivre Lourdes» de l’intérieur. À sa demande, le Sanctuaire lui a proposé d’intégrer une hospitalité, et c’est celle du diocèse de Tulle (Corrèze) qui l’a accueilli.

Pendant trois jours, l’humoriste s’est engagé aux côtés des bénévoles dans les services rendus aux pèlerins malades ou en situation de handicap. Il a appris à manier les chariots, à pousser des brancards et à accompagner les fidèles dans leurs déplacements quotidiens. Une immersion totale, loin de son univers habituel.

Sur sa page Facebook, le diocèse de Tulle a salué «son humilité, sa sympathie et son ouverture aux échanges», soulignant la simplicité et la générosité avec lesquelles l’artiste s’est intégré au groupe. Des clichés publiés sur les réseaux sociaux montrent Gad Elmaleh au contact des pèlerins, un sourire aux lèvres, vêtu comme les autres hospitaliers.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur et humoriste foule le sol de la cité mariale. Depuis sa première visite en 2019, Gad Elmaleh est revenu régulièrement à Lourdes, s’impliquant même dans la comédie musicale «Bernadette de Lourdes», qu’il coproduit.

Issu d’une famille juive marocaine de Casablanca, sa ville d’origine, il évoque depuis plusieurs années une relation singulière avec le catholicisme. Une transformation spirituelle qu’il a explorée dans «Reste un peu», son film autobiographique sorti en 2022, dans lequel il raconte notamment avoir été profondément marqué par une rencontre mystique avec la Vierge Marie.

Répondant aux rumeurs d’une prétendue reconversion au christianisme suite à la sortie de ce film, l’humoriste marocain avait tenu à mettre à nouveau les choses au clair quant au chemin spirituel qu’il a emprunté depuis quelques années dans une interview sur le plateau de l’émission Legend.

«Moi, je suis très ouvert avec la foi», expliquait-il en déplorant que «le fait d’être ouvert dans cette fraternité et aller vers les frères et sœurs d’autres religions ne plaise pas à beaucoup de gens».

Et pour mieux expliquer le modèle dans lequel il a grandi et auquel il aspire, Gad Elmaleh prenait en exemple le Maroc, son pays d’origine. «J’ai été éduqué dans une famille juive marocaine, j’ai grandi dans un pays musulman, j’ai, grâce à Dieu, au Maroc et à cette culture judéo-arabe, connu la fraternité réelle».

Quant au christianisme, Gad Elmaleh précisait alors n’être «pas converti» et ne pas avoir «demandé de baptême».

Depuis ce tournant, l’artiste a toutefois décidé d’approfondir sa foi en suivant des cours de théologie au Collège des Bernardins à Paris mais aussi de Torah. En décembre 2022, il avait également été reçu au Vatican par le pape François. «Nous avons parlé de la paix, du dialogue interreligieux… Puis il a voulu parler de football, et moi je n’y connais rien!» avait-il confié avec humour à Paris Match Belgique en mai dernier.