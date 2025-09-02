Gad Elmaleh signe son grand retour à Casablanca

Après sept ans d’absence, Gad Elmaleh retrouve son public casablancais. L’humoriste, considéré comme l’un des plus en vogue dans le monde en ce moment, se produira les 25, 26 et 27 septembre 2025 au complexe Mohammed V avec son nouveau spectacle «Lui-même».

Coécrit avec Roman Frayssinet, ce one-man-show marque une nouvelle étape dans la carrière de Gad: plus introspectif, plus sobre, mais toujours aussi drôle. L’artiste y aborde des thèmes très personnels – son séjour dans un monastère, sa rencontre avec le Pape, sa relation à l’argent ou encore l’affaire CopyComic, qui l’avait accusé de plagiat. Le ton se veut plus confessionnel, moins burlesque, donnant au public accès à une version plus authentique de l’humoriste.

Lire aussi : Le Vig’s, nouveau Comedy Club de Gad Elmaleh à Marseille: un hommage au célèbre chanteur marocain Vigon

Cette mue artistique n’a pas refroidi ses fans. Bien au contraire: à Bruxelles, les spectateurs ont salué un Gad «très marrant» et «inspiré», heureux de retrouver leur «Chouchou» sur scène. À Marseille, le spectacle a affiché complet quatre soirs de suite, confirmant l’engouement autour de cette nouvelle proposition. Gad y a été applaudi pour sa sincérité et sa capacité à évoquer ses erreurs sans détour.

À Casablanca, l’attente est palpable. Le retour de «l’enfant du pays » prend des allures d’événement quasi rituel. Son dernier passage dans la métropole remonte à novembre 2019, lorsqu’il avait présenté «D’ailleurs» au Mégarama, un spectacle à la fois drôle et introspectif qui explorait son identité marocaine, ses racines juives, sa vie en France et ses réflexions sur la célébrité.