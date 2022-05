© Copyright : DR

Deux ans après leur interruption en raison de la pandémie du Coronavirus, les Journées du patrimoine de Casablanca reviennent en force avec une onzième édition, placée sous le thème de «la sauvegarde du patrimoine, un effort collectif».

Fondé par l’association CasaMémoire, l’évènement des Journées du patrimoine de Casablanca témoigne d’un constat, établi au fil des ans, celui que le patrimoine et sa sauvegarde sont l’affaire de tous, des citoyens, aux acteurs publics en passant par les entreprises privées et la société civile.

La thématique de cette 11e édition, «la sauvegarde du patrimoine, un effort collectif» reflète ainsi plus que jamais ce constat et représente, pour les Casablancais, une occasion privilégiée de découvrir le patrimoine de leur ville afin de mieux prendre conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans sa préservation.

L’association CasaMémoire souhaite ainsi renouer avec son public, après ces années de pandémie, et fêter les grandes avancées dans la reconnaissance et la sauvegarde du patrimoine casablancais, notamment à travers l’ensemble des actions menées par les différents acteurs publics avec l’implication des acteurs économiques et institutionnels, sans oublier pour autant de rappeler que beaucoup reste à faire dans ce domaine.

Entre rétrospective des réalisations communes effectuées lors de ses dernières années et réflexion sur les mécanismes juridiques de protection et sur les outils de soutien aux investisseurs et aux propriétaires pour la valorisation de leurs biens, cette nouvelle édition, qui se tiendra du 13 au 15 mai sera également marquée par l’ajout de nouveaux circuits au parcours habituel (Parc de la Ligue Arabe, Habitat pour le plus grand nombre…).

L’intégration de l’outil digital renforcera par ailleurs la programmation qui s’articulera autour de tables rondes, conférences, projection de films, exposition etc.